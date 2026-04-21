Ηράκλειο: Το σημείο όπου αυτοπυροβολήθηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης αγνοούμενης

Το μικρό εξωκλήσι της Παναγίας της Καρδιώτισσας, στην περιοχή Ξερή Καρά, έξω από τον Προφήτη Ηλία, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο μιας σκοτεινής υπόθεσης, σύμφωνα με το neakriti. Ένας τόπος που συνήθως επικρατεί ησυχία και κατάνυξη, μετατράπηκε σε σκηνή τραγωδίας, όταν οι αρχές εντόπισαν εκεί νεκρό τον 40χρονο άνδρα, πρώην σύντροφο της Ελευθερίας Γιακουμάκη, που τα ίχνη της έχουν εξαφανιστεί από το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φαίνεται να έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα. Η είδηση αυτή έπεσε σαν κεραυνός, καθώς συνδέεται άμεσα με την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία αγνοείται από την περασμένη Κυριακή 19.04.2026 από το Ηράκλειο.

Η εικόνα στο σημείο ήταν βαριά. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή, ενώ οι έρευνες ξεκίνησαν αμέσως για να καταλάβουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Το γεγονός αυτό κάνει την υπόθεση ακόμα πιο δύσκολη και μπερδεμένη, με ένα θρίλερ πολύ πιθανόν να εκτυλίσσεται στο χωριό του Ηρακλείου.

Όλα τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στο σημείο της αυτοχειρίας και στα στοιχεία που μπορεί να κρύβει. Οι έρευνες συνεχίζονται με την ελπίδα να φωτιστεί η αλήθεια και να δοθούν απαντήσεις σε μια υπόθεση που συγκλονίζει.

Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της Ασφάλειας, τα οποία συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο, σε μια προσπάθεια να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ αλλά και ιατροδικαστής, σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, ενώ τη σορό φέρεται να εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο και συγκεκριμένα ο αδερφός του.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός δεν ήταν ο πατέρας των 3 παιδιών της αγνοούμενης, αλλά η τελευταία της σχέση. Σύμφωνα με συγγενικά της πρόσωπα, ήταν μαζί περίπου έναν χρόνο, όμως είχαν χωρίσει τον τελευταίο καιρό πριν την εξαφάνισή της.

Από την πρώτη στιγμή, ο 40χρονος είχε μπει στο «κάδρο» των ερευνών. Το ζευγάρι φαίνεται πως είχε έναν έντονο και επεισοδιακό χωρισμό πριν από περίπου δύο μήνες, γεγονός που είχε τραβήξει την προσοχή των αρχών.

Μάλιστα, τη νύχτα από Δευτέρα προς Τρίτη, αστυνομικοί είχαν πάει στο σπίτι του και έκαναν έρευνα στο πλαίσιο της υπόθεσης. Ο ίδιος είχε δώσει κατάθεση, ενώ έφερε αμυχές στο πρόσωπο και στα χέρια, τις οποίες προσπάθησε να εξηγήσει λέγοντας ότι έπεσε από το μηχανάκι του.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως. Το πρωί της Κυριακής, ημέρας που εξαφανίστηκε η 43χρονη, φέρεται να ήταν σε έντονη αναστάτωση και να ζήτησε από καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων να του καλέσουν ταξί, όπως αναφέρει το cretalive.

Οι αρχές έχουν ήδη ψάξει το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ έχει κληθεί να καταθέσει και η οδηγός του ταξί, σε μια προσπάθεια να συμπληρωθεί το παζλ αυτής της περίπλοκης υπόθεσης.