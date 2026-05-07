Ηράκλειο: «Το μόνο που έβλεπα ήταν ο φονιάς του γιου μου» είπε στην απολογία του ο 54χρονος που σκότωσε τον Νικήτα

Ολόκληρη η Κρήτη είναι συγκλονισμένη μετά την στυγερή εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε δρόμο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, έπειτα από 6 σφαίρες που δέχτηκε από τον 54χρονο πατέρα αδερφικού του φίλου.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 21χρονου, καθώς και η 56χρονη σύζυγός του, μετά τις πολύωρες απολογίες τους που πραγματοποιήθηκαν σήμερα Πέμπτη (07.05.2026) υπό άκρα μυστικότητα στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού ήταν μαζί με τη σύζυγό του όταν εκτέλεσε τον Νικήτα. Εκείνη ήταν μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα που ο άντρας της πυροβολούσε τον νεαρό, και στη συνέχεια εκείνος την γύρισε στο σπίτι και πήγε στο αστυνομικό τμήμα όπου ομολόγησε το έγκλημα.

Το βράδυ της Πέμπτης, ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους κάτω από άκρα μυστικότητα και στα γραφεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, στο Αστυνομικό Μέγαρο. Οι απολογίες τους ξεκίνησαν το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις 21:30 με Εισαγγελέα και Ανακριτή να δείχνουν και στους δυο το δρόμο για τη φυλακή. «Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων ο 54χρονος.

Από την πλευρά της, η 56χρονη υποστήριξε κατά την απολογία της: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο άντρας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή. Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 54χρονος και η 56χρονη θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, σε χωριστά σωφρονιστικά ιδρύματα όπου θα κρατούνται μέχρι την διεξαγωγή της δίκης τους.

Συγκλονίζουν οι αδερφές και ο πατέρας του Νικήτα

Η 23χρονη Μαρία, μιλώντας στο creta24.gr, περιέγραψε με σπαρακτικό τρόπο τη στιγμή που αντίκρισε τον αδελφό της νεκρό, λίγα λεπτά μετά την επίθεση. Φορώντας τα άσπρα ρούχα με τα οποία αποχαιρέτησε σήμερα τον Νικήτα, και μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, η Μαρία, μίλησε για τον «Γολγοθά» τριών ετών που βίωνε η οικογένειά της, με αποκορύφωμα την εκτέλεση του 21χρονου.

«Κατάλαβα ότι είχε γίνει κάτι κακό. Μας προσπερνούσαν περιπολικά με σειρήνες, είχε απίστευτη κίνηση. Κατέβηκα από το αμάξι, έτρεχα και δεν τον έβλεπα. Έτρεχα, έτρεχα και τον είδα κάτω. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είχε γίνει… Λέω, από τροχαίο; Γιατί είδα το αμάξι χτυπημένο. Ήταν μες στα αίματα, ήταν ξαπλωμένος. Του φώναζα. Του έλεγα “Ρούλιο, σήκω”, δεν μου απαντούσε. Ήταν τόσος κόσμος εκεί και κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήρε. Φτάσαμε στο νοσοκομείο και εκεί τον κατέβασαν σκεπασμένο. Και εκεί κατάλαβα ότι τελείωσαν όλα», είπε αρχικά.

«Δεν υπήρχε καμία βοήθεια από κανέναν. Όσοι προσπαθούσαν να μπουν στη μέση να μας κάνουν σασμό, ήταν ανώφελο. Ήταν οργισμένοι, ήταν αποφασισμένοι. Μας παρακολουθούν, μας εκβιάζουν, μας απειλούν… Ήταν επόμενο», πρόσθεσε.

Η Μαρία περιέγραψε και ένα περιστατικό, κατά το οποίο ο Νικήτας την είχε πάρει τηλέφωνο έντρομος ζητώντας βοήθεια, λέγοντας πως είχε δεχθεί επίθεση στην Αμμουδάρα. «Με πήρε τηλέφωνο από έναν άγνωστο αριθμό και μου φώναζε “Βοήθεια, μου επιτέθηκε!”. Δεν ήξερα τι να κάνω. Θόλωσα, δεν ήξερα τι να κάνω. Τον ρώτησα πού είναι και μου είπε “στην Αμμουδάρα”. Μας έστειλε η κοπέλα του το στίγμα του κινητού του και τρέξαμε εκεί. Είχαμε πάρει ωστόσο την αστυνομία. (…) Φύγανε με τον πατέρα μου, πήγανε στο τμήμα. Εκεί πιάστηκαν στα χέρια, γιατί δεν υπήρξε κανένας σεβασμός με τους αστυνομικούς, υπήρχε πάρα πολλή ένταση…».

Παράλληλα, εξέφρασε παράπονα για τη στάση των αστυνομικών αρχών, αναφέροντας ότι όταν επισκέφθηκαν το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου ενημερώθηκαν πως «την επόμενη φορά θα πάνε αυτόφωρο», λόγω της έντασης που επικράτησε: «Πήγε ο μικρός (Νικήτας), έκανε δίωρη κατάθεση, μετά γύρισε μαζί μου. Έστειλαν αυτοί δύο μηχανές και ήταν έξω από τη δουλειά κάποιες ώρες, μέχρι τις 11 το βράδυ, και είχαμε και δύο μηχανές έξω από το σπίτι μας. Κάποια στιγμή μας ενημέρωσαν οι αστυνομικοί ότι φεύγουν, γιατί τον έπιασαν. Μέχρι εκεί. Περιμέναμε κάποια ενημέρωση, να μας πουν αν κρατείται, αν έχει περάσει αυτόφωρο… Τίποτα. Διαβάζαμε άρθρα, αλλά κανείς δεν μας είχε ενημερώσει για το τι είχε συμβεί».

Όπως λέει, η ίδια μαζί με τον αδελφό της επισκέφθηκαν τον διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, όμως και εκεί η αντιμετώπιση δεν ήταν αυτή που περίμεναν: «Μας είπε ότι κανονικά θα έπρεπε να μας είχαν συλλάβει όλους και να μας πάνε στο αυτόφωρο, γιατί δεν ήταν ο τρόπος μας σωστός, επειδή φωνάζαμε και ξεσηκώσαμε ένα ολόκληρο τμήμα, και ότι την επόμενη φορά θα μας πάνε αυτόφωρο».

«Τον παρακολουθούσε, είχε τσιλιαδόρους»

Η δολοφονία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (05.05.2026), όταν ο 54χρονος τράκαρε επίτηδες με το αυτοκίνητό του το όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος και στη συνέχεια τον πυροβόλησε εν ψυχρώ, στη μέση του δρόμου. Σήμερα, οι συγγενείς και οι φίλοι, συγκεντρώθηκαν στο νεκροταφείου στο χωριό Χώνος στον Μυλοπόταμο, για να αποχαιρετήσουν τον Νικήτα.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς και τα αδέλφια του 21χρονου, που προσπαθούν να συνέλθουν από τον χαμό του παιδιού. Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ξέσπασε η μεγαλύτερη αδερφή του Νικήτα, η οποία νωρίτερα επιτέθηκε σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της κηδείας. Η Ελεάνα αναφέρθηκε στο μοιραίο τροχαίο που συνέβη πριν 3 χρόνια στο οποίο σκοτώθηκε ο γιος του 54χρονου δολοφόνου του Νικήτα, και που «οδήγησε» στο φονικό.

«Έτυχε ο αδερφός μου να οδηγεί εκείνο το αυτοκίνητο που δεν ήταν δικό του. Δεν είχε πιει, πρόσεχε, είχε δίπλωμα και φορούσε ζώνη. Απλώς ήταν άπειρος οδηγός και φοβήθηκε. Φρέναρε αλλά το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε καλά, ήταν παλιό. Και έγινε το κακό. Από τότε άλλαξε η ζωή μας, άρχισαν οι απειλές. Μας έλεγαν να φύγουμε, ερχόταν κόσμος και μας έλεγε “φύγετε, είναι ικανοί για όλα“. Ο αδερφός μου έλεγε “μα δεν είμαι φονιάς, να τιμωρηθώ όπως πρέπει αλλά γιατί να φύγω;”.

Αυτή να έκανε όλα. Η γυναίκα του 54χρονου. Μα έλεγαν μέχρι και να φύγει μόνος του ο Νικήτας. Το παιδί δεν γινόταν να φύγει μόνο του, από 2 ετών ταλαιπωρούνταν στα νοσοκομεία. Το καλοκαίρι έκανε διπλό μπαλονάκι με στεντ.. αυτό νομίζω τα λέει όλα», είπε αρχικά η αδερφή του 21χρονου.

«Δεν ήταν τυχαίο το προχτεσινό. Ξέραμε από γνωστούς μας ότι είχε τσιλιαδόρους, δικούς του συγγενείς, δεν ξέρω ποιους. Τον παρακολουθούσε 2-3 άτομα. Ο Νικήτας είχε ρεπό και είχε πάει να κουρευτεί, αλλά δεν πρόλαβε. Μας ειδοποίησε η κοπέλα του και είδαμε το περιπολικό να περνάει και καταλάβαμε ότι κάτι κακό συνέβη. Εκείνη είχε την τοποθεσία του, δεν ξέρω αν τα είδε όλα, μαύρισε κάποια στιγμή η οθόνη και έγινε ό,τι έγινε. Ο 54χρονος έβγαινε και έλεγε ότι το οδόστρωμα έφταιγε, η γυναίκα του τού “πιπίλιζε” το μυαλό και τελικά αποφάσισε ότι φταίει ο αδερφός μου», είπε καταλήγοντας.

«Είναι ναρκέμπορος, θα σκοτώσει κι άλλους»

Στο Live News μίλησε και ο πατέρας του Νικήτα, ο οποίος ξέσπασε στην κάμερα της εκπομπής λέγοντας ότι εμπλέκεται και η σύζυγος του 54χρονου. «Αυτή τα έκανε όλα, παρακολουθούσε τον γιο μου, έβλεπε που είναι το αυτοκίνητό του πάντα. Θέλω βγει και αυτή ένοχη. Επίσης θέλω τα χρήματα για την αποζημίωση του παιδιού τους να μην τα πάρουν, να πάνε σε ένα ίδρυμα γιατί αυτοί θα σκοτώσουν κι άλλους.

Επίσης έμαθα σήμερα ότι ο 54χρονος ήταν ναρκέμπορος και έμπορος όπλων! Θέλω να με βοηθήσετε να γίνουν αυτά που ζητώ. Αν γυρνούσε το παιδί του πίσω, ας μου σκότωνε το παιδί. Εγώ στο νοσοκομείο του είπα “γιατί να μη σκοτωθεί το δικό μου παιδί και να σκοτωθεί το δικό σου”. Είχαμε σχέσεις, πηγαίναμε στο μνημόσυνο του γιου του. Έχει χρόνια αυτή η ιστορία. Κοιμόμουν με τις αρβύλες κάθε βράδυ και περίμενα τον Νικήτα να με πάρει τηλέφωνο 12 το βράδυ που σχόλαγε για να βγω έξω να ψάξω στα χόρτα και τις καλαμιές μην κρύβεται ο φονιάς.

Ό,τι λεφτά είναι να βγάλει η ασφάλεια για αποζημίωση για το παιδί του να πάνε σε ίδρυμα διότι θα σκοτώσει κι άλλους ανθρώπους δικούς μου. Και να ελεγχθεί το αστυνομικό τμήμα της Αμμουδάρας γιατί είχε δικούς του ανθρώπους μέσα, οι οποίοι τον κάλυπταν», είπε ο πατέρας του Νικήτα, αγανακτισμένος.

Το χρονικό

Ξημερώματα Τετάρτης 20 Οκτώβρη 2023, σημειώνεται ένα τροχαίο δυστύχημα, στην παραλιακή Ηρακλείου βυθίζοντας στη θλίψη το νησί. Σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, το όχημα κινούνταν με υψηλή ταχύτητα, με συνέπεια ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο. Οδηγός του οχήματος ήταν ο τότε 18χρονος Νικήτας και στη θέση του συνοδηγού ο αδερφικός του φίλος Γιώργος, και γιος του 54χρονου. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τους τραυματίες, που στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο Γιώργος όμως δεν τα κατάφερε και λίγες μέρες μετά άφησε την τελευταία του πνοή.

Η οικογένεια του 54χρονου βυθίζεται στην θλίψη. Στην Αμμουδάρα ακουγόταν ότι ο πατέρας του Γιώργου θεωρούσε τον Νικήτα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του και ήθελε «δικαίωση». Κανείς όμως δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αυτή η «δικαίωση» θα ερχόταν από την στυγερή δολοφονία του 21χρονου, 3 χρόνια μετά.

Τόσο ο ίδιος ο 54χρονος όσο και η οικογένεια του ήταν βυθισμένοι στο πένθος και ένα χρόνο μετά, στο σημείο που ο γιος τους έχασε την ζωή, φίλοι και η οικογένεια του άφησαν ένα λουλούδι και ένα μπαλόνι να πετάξει ψηλά, ενώ η μάνα, έχοντας στον πλευρό της τον άντρα της, προκάλεσε ανατριχίλα και πολλά ερωτηματικά με τα οργισμένα λόγια της: «Ποιος θα μας φέρει το παιδί μας πίσω, ποιος και τι θα πει σε αυτόν “πατέρα” που δεν θα ξανακούσει τον μονάκριβο γιο του».

Αν και στην αρχή ο 54χρονος ήταν δίπλα με την οικογένεια του Νικήτα, στην συνεχεία θεώρησε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του, τον κολλητό τότε φίλο. Όπως λένε και χωριανοί του πήγαινε κάθε εβδομάδα στα δικαστήρια να ρωτήσει τι γίνεται με την υπόθεση του γιού του. Το δικαστήριο αργούσε και εκείνος από ότι φαίνεται πως είχε αποφασίσει ότι έπρεπε να πάρει το νόμο στα χέρια του.

Οι επιθέσεις

Ο 54χρονός δεν άργησε να κάνει την πρώτη του επίθεση στον Νικήτα και στις 26 Δεκεμβρίου του 2024 θα τον χτυπήσει με ξύλο και θα πυροβολήσει τόσο προς το δικό του μέρος όσο και προς της αδερφή του χωρίς να τους πετύχει. Ενώ στις 4 Μαρτίου του 2026 θα παραβιάσει τα περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί και θα προσεγγίσει ξανά τον Νικήτα.

Το απόγευμα της 5ης Μαΐου ο 54χρονος θα θολώσει και θα τρακάρει το όχημα του 21χρονου με το αυτοκίνητο σε κεντρικό δρόμο στην Αμμουδάρα για να του κόψει την διέξοδο. Ο 21χρονος καταλαβαίνει ποιος είναι και βγαίνει από το όχημά του με την ελπίδα να γλιτώσει.

Εκεί ο 21χρονος έρχεται σε απόσταση «αναπνοής» με τον 54χρονο. Ο Νικήτας σηκώνει το πόδι του και προσπαθεί να απομακρύνει τον μετέπειτα δολοφόνο του, και προσπαθεί να διαφύγει τρέχοντας από το σημείο.

Ωστόσο, η προσπάθεια του 21χρονου ήταν μάταιη. Ο 54χρονος σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε 6 φορές τον νεαρό. Ο 21χρονος διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, χωρίς τις αισθήσεις του και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο δράστης, επίσης τον κλώτσησε και μετά μπήκε ξανά στο αυτοκίνητο με την γυναίκα του και έφυγε για το σπίτι τους. Λίγη ώρα μετά ψυχρός, κυνικός και δίχως ίχνος μεταμέλειας παρέδωσε το όπλο και ομολόγησε την πράξη του ενώ είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε».