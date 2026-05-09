Ηράκλειο: Συνελήφθη 37χρονος που έκλεβε μπόιλερ από ταράτσες σπιτιών

Χειροπέδες περάστηκαν σε 37χρονο στο Ηράκλειο, ο οποίος φέρεται να έκλεβε μπόιλερ από ταράτσες σπιτιών για να τα πουλάει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο 37χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο στις 7/5/2026 και στην κατοχή του εντοπίστηκαν και φυσίγγια, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και κατηγορείται πλέον για κλοπές και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο άνδρας φέρεται να είχε κλέψει σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μπόιλερ νερού από ταράτσες σπιτιών στην πόλη, συνολικής αξίας περίπου 600 ευρώ.

Στη συνέχεια, τα μεταπωλούσε σε εταιρεία ανακύκλωσης, αποκομίζοντας κέρδος που έφτασε τα 367 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο φυσίγγια, τα οποία και κατασχέθηκαν. Παράλληλα, σε χώρους της εταιρείας ανακύκλωσης βρέθηκε ένα από τα κλεμμένα μπόιλερ, το οποίο επίσης κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην υπόθεση.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, το οποίο συνεχίζει την προανάκριση