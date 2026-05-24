Ηράκλειο: Συνελήφθη ο πατέρας του 3χρονου κακοποιημένου κοριτσιού – Στο «μικροσκόπιο» ο θάνατος ακόμα 2 παιδιών της οικογένειας

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο Πακιστανός πατέρας του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο και εξακολουθεί να δίνει μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζουν και προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε μαζί με τα τρία αδερφάκια του.

Πληροφορίες του Cretalive.gr, αναφέρουν ότι ακόμα δύο παιδιά της οικογένειας είχαν χάσει τη ζωή τους, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού, ισχυρισμοί που δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί από την αστυνομία, την στιγμή που το 3χρονο κοριτσάκι παραμένει στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο.

Η νεαρή μητέρα, Ρομά στην καταγωγή, συνελήφθη από την πρώτη στιγμή της που το παιδί βρέθηκε τραυματισμένο για το αδίκημα της έκθεσης, ενώ τα τρία αδερφάκια μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

Το 3χρονο έχει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, κάταγμα που είχε προκληθεί παλαιότερα, εκδορές και εκχυμώσεις.

Μέχρι στιγμής η εικόνα που έχει σχηματίσει η αστυνομία είναι ότι και τα τέσσερα παιδάκια ζούσαν και μεγάλωναν σε ένα πολύ άσχημο περιβάλλον όπου παραμελούνταν και κακοποιούνταν.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχουν τεθεί και οι θάνατοι δύο ακόμα παιδιών της οικογένειας και η αιτία από την οποία έχασαν τη ζωή τους.

Βέβαια δεν είναι σαφές αν όλα αυτά είναι βιολογικά παιδιά του Πακιστανού που συνελήφθη. Πάντως, το κοριτσάκι που νοσηλεύεται φέρεται ως βιολογικό του παιδί.

Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων μαζί με τη μητέρα των παιδιών, η οποία είχε συλληφθεί από την πρώτη στιγμή μετά την κατάρρευση της μικρής και κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.