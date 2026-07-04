Ηράκλειο: Στη φυλακή 58χρονος που προσπάθησε να πνίξει με μαξιλάρι έναν 8χρονο

Προφυλακιστέος κρίθηκε ένας 58χρονος ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 8χρονου παιδιού στο Ηράκλειο.

Ο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας απολογήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής(03/07/2026) ενώπιον της ανακρίτριας στο Ηράκλειο, μετά την προθεσμία που είχε λάβει, ενώ αργότερα ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου.

Ο 58χρονος, που είναι ο εκμισθωτής της κατοικίας όπου διαμένει η οικογένεια, φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο παιδιών, ηλικίας 8 και 11 ετών, και να εισέβαλε στο διαμέρισμα όσο η μητέρα απουσίαζε.

Κατά την ίδια καταγγελία, απείλησε τα δύο παιδιά, χτύπησε τον 8χρονο στο πρόσωπο και στη συνέχεια φέρεται να πίεσε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του, θέτοντας – σύμφωνα με το κατηγορητήριο – σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του.

Αρχικά, σε βάρος του είχαν ασκηθεί διώξεις για διατάραξη οικιακής ειρήνης, σωματική βλάβη και απειλή.

Ωστόσο, μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα και την αξιολόγηση των στοιχείων της υπόθεσης, η δίωξη αναβαθμίστηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές αρχές.