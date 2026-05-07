Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος και η σύζυγός του για την δολοφονία του 21χρονου

Στη φυλακή οδηγούνται ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για την δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση του 21χρονου, η φυλακή ήταν μονόδρομος για τον 54χρονο. Πίσω από τα κάγκελα, όμως, οδηγείται και η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη δολοφονία του άτυχου νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία σημειώθηκε προχθές Τρίτη.

Το ζευγάρι έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου υπό άκρα μυστικότητα και έδωσαν τις απολογίες τους. Το βράδυ της Πέμπτης, κρίθηκαν προφυλακιστέοι ενώ αναμένεται να μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, σε χωριστά σωφρονιστικά ιδρύματα όπου θα κρατούνται μέχρι την διεξαγωγή της δίκης.

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων ο 54χρονος.

Από την πλευρά της, η 56χρονη υποστήριξε: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο άντρας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.