Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος και η σύζυγός του για την δολοφονία του 21χρονου – Σε ξεχωριστά σωφρονιστικά ιδρύματα και εκτός Κρήτης

Στη φυλακή οδηγούνται ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για την δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση του 21χρονου, η φυλακή ήταν μονόδρομος για τον 54χρονο. Πίσω από τα κάγκελα, όμως, οδηγείται και η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη δολοφονία του άτυχου νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία σημειώθηκε προχθές Τρίτη (05.05.2026).

Το ζευγάρι έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου υπό άκρα μυστικότητα και έδωσαν τις απολογίες τους. Το βράδυ της Πέμπτης, κρίθηκαν προφυλακιστέοι ενώ αναμένεται να μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, σε χωριστά σωφρονιστικά ιδρύματα όπου θα κρατούνται μέχρι την διεξαγωγή της δίκης.

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων ο 54χρονος.

Από την πλευρά της, η 56χρονη υποστήριξε: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω “μη, μη, μη!”, αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο άντρας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Το χρονικό

Ξημερώματα Τετάρτης 20 Οκτώβρη 2023, σημειώνεται ένα τροχαίο δυστύχημα, στην παραλιακή Ηρακλείου βυθίζοντας στη θλίψη το νησί. Σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, το όχημα κινούνταν με υψηλή ταχύτητα, με συνέπεια ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο. Οδηγός του οχήματος ήταν ο τότε 18χρονος Νικήτας και στη θέση του συνοδηγού ο αδερφικός του φίλος Γιώργος, και γιος του 54χρονου. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τους τραυματίες, που στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο Γιώργος όμως δεν τα κατάφερε και λίγες μέρες μετά άφησε την τελευταία του πνοή.

Η οικογένεια του 54χρονου βυθίζεται στην θλίψη. Στην Αμμουδάρα ακουγόταν ότι ο πατέρας του Γιώργου θεωρούσε τον Νικήτα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του και ήθελε «δικαίωση». Κανείς όμως δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αυτή η «δικαίωση» θα ερχόταν από την στυγερή δολοφονία του 21χρονου, 3 χρόνια μετά.

Τόσο ο ίδιος ο 54χρονος όσο και η οικογένεια του ήταν βυθισμένοι στο πένθος και ένα χρόνο μετά, στο σημείο που ο γιος τους έχασε την ζωή, φίλοι και η οικογένεια του άφησαν ένα λουλούδι και ένα μπαλόνι να πετάξει ψηλά, ενώ η μάνα, έχοντας στον πλευρό της τον άντρα της, προκάλεσε ανατριχίλα και πολλά ερωτηματικά με τα οργισμένα λόγια της: «Ποιος θα μας φέρει το παιδί μας πίσω, ποιος και τι θα πει σε αυτόν “πατέρα” που δεν θα ξανακούσει τον μονάκριβο γιο του».

Αν και στην αρχή ο 54χρονος ήταν δίπλα με την οικογένεια του Νικήτα, στην συνεχεία θεώρησε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του, τον κολλητό τότε φίλο. Όπως λένε και χωριανοί του πήγαινε κάθε εβδομάδα στα δικαστήρια να ρωτήσει τι γίνεται με την υπόθεση του γιού του. Το δικαστήριο αργούσε και εκείνος από ότι φαίνεται πως είχε αποφασίσει ότι έπρεπε να πάρει το νόμο στα χέρια του.

Οι επιθέσεις

Ο 54χρονός δεν άργησε να κάνει την πρώτη του επίθεση στον Νικήτα και στις 26 Δεκεμβρίου του 2024 θα τον χτυπήσει με ξύλο και θα πυροβολήσει τόσο προς το δικό του μέρος όσο και προς της αδερφή του χωρίς να τους πετύχει. Ενώ στις 4 Μαρτίου του 2026 θα παραβιάσει τα περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί και θα προσεγγίσει ξανά τον Νικήτα.

Το απόγευμα της 5ης Μαΐου ο 54χρονος θα θολώσει και θα τρακάρει το όχημα του 21χρονου με το αυτοκίνητο σε κεντρικό δρόμο στην Αμμουδάρα για να του κόψει την διέξοδο. Ο 21χρονος καταλαβαίνει ποιος είναι και βγαίνει από το όχημά του με την ελπίδα να γλιτώσει.

Εκεί ο 21χρονος έρχεται σε απόσταση «αναπνοής» με τον 54χρονο. Ο Νικήτας σηκώνει το πόδι του και προσπαθεί να απομακρύνει τον μετέπειτα δολοφόνο του, και προσπαθεί να διαφύγει τρέχοντας από το σημείο.

Ωστόσο, η προσπάθεια του 21χρονου ήταν μάταιη. Ο 54χρονος σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε 6 φορές τον νεαρό. Ο 21χρονος διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, χωρίς τις αισθήσεις του και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο δράστης, επίσης τον κλώτσησε και μετά μπήκε ξανά στο αυτοκίνητο με την γυναίκα του και έφυγε για το σπίτι τους. Λίγη ώρα μετά ψυχρός, κυνικός και δίχως ίχνος μεταμέλειας παρέδωσε το όπλο και ομολόγησε την πράξη του ενώ είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε».