Ηράκλειο: Στη φυλακή οι επτά από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι επτά από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις που «ξεδοντιάστηκαν» την προηγούμενη εβδομάδα στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε όλη την Κρήτη.

Οι απολογίες των συλληφθέντων για συμμετοχή στις δύο εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν στην Κρήτη, ολοκληρώθηκαν αργά χθες (27.05.2026) το βράδυ, διήρκησαν επί ώρες, με τους επτά κατηγορούμενους να παίρνουν τον δρόμο για τη φυλακή.

Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις που «ειδικεύονταν» στη διακίνηση ναρκωτικών, εξαρθρώθηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε περιοχές των δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης δύο κατηγορουμένων (δύο αδελφών ηλικίας 21 και 27 ετών) δεν υφίσταται εγκληματική οργάνωση και σήμερα (σ.σ. χθες) υπήρξε μία οριζόντια μεταχείριση προς όλους.

«Τα δύο αδέλφια, άδικα βρέθηκαν εδώ, καθώς ήταν απλοί χρήστες και τίποτα παραπάνω» τόνισε η κ. Βασαλάκη προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει «καμία εγκληματική οργάνωση – θα καταπέσει εντελώς ο ισχυρισμός αυτός στο ακροατήριο» και πως «δυστυχώς σήμερα, υπήρχε μια οριζόντια αντιμετώπιση σε όλους, που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις φυγής ή ενδείξεις περί εγκληματικής οργάνωσης».

Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα – για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις – ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, περί αρχαιοτήτων καθώς και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, περιλαμβάνονται ακόμη 61 άτομα.

Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά κάνναβης, 112,7 γραμμάρια κοκαΐνης, πολεμικά τυφέκια, όπλα, φυσίγγια, 33.715 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, 12 αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτα.

Στην ευρείας κλίμακας συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συμμετείχαν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε., Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης, της Υ.Δ.Ε.Ε. Ρεθύμνου, καθώς και διμοιρίες υποστήριξης των διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου και Ρεθύμνου.