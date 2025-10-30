Ηράκλειο: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε στη θάλασσα

Η σορός ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων, σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Φόδελε στο Ηράκλειο το βράδυ της Τετάρτης (30.10.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, η σορός που ανήκει σε άνδρα περίπου 55 ετών και έφερε ρούχα, περισυλλέχθηκε από σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από γραφείο τελετών και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του νεκρού.