Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο – Πυροσβέστες απεγκλώβισαν μητέρα και μικρό παιδί

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο στις 8 το βράδυ του Σαββάτου (18.10.2025). Άνδρες της ΕΜΑΚ απεγκλώβισαν μητέρα και ανήλικο παιδί, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Στο σημείο που έγινε το σοκαριστικό τροχαίο στο Ηράκλειο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν συνολικά τρεις τραυματίες στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το patris.gr, στο 1ο χιλιόμετρο του δρόμου ΠΑΓΝΗ – Βουτών, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα στο ένα όχημα να εγκλωβιστούν η οδηγός και το ανήλικο παιδί που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα.

Τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 10 άνδρες, τους απεγκλώβισαν και τους παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Τραυματίας είναι και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ωστόσο πιο σοβαρή είναι η κατάσταση του μικρού αγοριού, το οποίο διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.