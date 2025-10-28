Ηράκλειο: Σημαία 1440 τετραγωνικών μέτρων υψώθηκε στο λιμάνι προς τιμήν της 28ης Οκτωβρίου

Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια, έτσι και φέτος στο λιμάνι του Ηρακλείου στην Κρήτη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, υψώθηκε η εντυπωσιακή ελληνική σημαία των 1440 τετραγωνικών μέτρων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της οικογένειας Καλαθάκη, που με την ανύψωση της τεράστιας αυτής σημαίας θέλουν να συμμετέχουν στον εορτασμό της ημέρας από το Ηράκλειο, τιμώντας «τις αξίες της πατρίδας μας».

Πρόκειται για μια γαλανόλευκη σημαία τεράστιων διαστάσεων, 32Χ45 τετραγωνικά μέτρα, που υψώθηκε και φέτος με τη βοήθεια γερανού και υπό τους ήχους του εθνικού ύμνου.

«Είναι ένας τρόπος να τιμήσουμε όσους χάθηκαν για την πατρίδα και να υπενθυμίσουμε σε όλους, ότι τη θυσία τους και τις αξίες τους δεν πρέπει να τις ξεχνάμε» ανάφερε εκ μέρους της οικογένειας η Ιάσμη Καλαθάκη.

Το μέγεθος της σημαίας είναι τέτοιο που κάτοικοι μπορούν να την δουν από αρκετά σημεία της πόλης του Ηρακλείου.