Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση νεογέννητο μετανάστριας που γέννησε λίγο μετά τη διάσωσή της

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου το κοριτσάκι που έφερε στον κόσμο μια 32χρονη μετανάστρια, η οποία διασώθηκε ανοιχτά της Κρήτης.

Η γυναίκα η οποία εντοπίστηκε μαζί με άλλα άτομα σε βάρκα γεμάτη μετανάστες, η οποία εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου Κρήτης, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου γέννησε πρόωρα, πιθανότατα εξαιτίας της ταλαιπωρίας και της εξάντλησης που υπέστη κατά το ταξίδι της για την χώρα μας.

Η μητέρα του νεογέννητου κοριτσιού νοσηλεύεται επίσης στη Μαιευτική Κλινική του νοσοκομείου, με την κατάσταση και των δύο να παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.