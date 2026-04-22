Ηράκλειο: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες για το θρίλερ: Γιατί εξαφανίστηκε η 43χρονη, τι οδήγησε στην αυτοκτονία τον 39χρονο

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης με την υπόθεση να περιπλέκεται, καθώς ο πρώην σύντροφός της εντοπίστηκε νεκρός.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας, μητέρας τριών παιδιών στο Ηράκλειο της Κρήτης συνεχίζονται. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε αργά το βράδυ τις Κυριακής (19.04.2026) και από τότε παραμένει άφαντη.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην σύντροφος της 43χρονης εντοπίστηκε νεκρός, από τραύμα με καραμπίνα, σε εκκλησία στον Προφήτη Ηλία, κοντά στην περιοχή όπου είχε εντοπιστεί το στίγμα του κινητού της Ελευθερίας.

Ο άνδρας είχε δώσει κατάθεση στην αστυνομία, όπου εμφανίστηκε με αμυχές και δήλωσε ότι είχε πέσει με τη μηχανή του.

Οι αστυνομικοί διερευνούν το άλλοθι του άνδρα και το ενδεχόμενο να είχαν φύγει μαζί με την Ελευθερία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τρίτη ημέρα με drone και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σε δύο κατευθύνσεις εστιάζονται οι έρευνες των αρχών σε αυτή την υπόθεση μυστήριο. Το πρώτο είναι γιατί ο 39χρονος αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του και δεύτερον τι συνέβη με την 43χρονη που αγνοείται.

Την ίδια ώρα εξετάζεται αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στα δύο περιστατικά, τότε το μεγάλο ερώτημα παραμένει βασανιστικό, πού βρίσκεται η Ελευθερία.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή όπου εντοπίστηκε νεκρός ο άνδρας. Το σημείο αυτό βρίσκεται εντός της εμβέλειας της κεραίας κινητής τηλεφωνίας, στην οποία είχε συνδεθεί το κινητό της τη Δευτέρα το πρωί.

Μετά τη νέα αυτή εξέλιξη, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο 40χρονος ζήλευε έντονα την 43χρονη.

Η πιθανή σύνδεση της αυτοκτονίας με την εξαφάνιση βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, ενώ κάθε στοιχείο αξιολογείται προσεκτικά.

Η 43χρονη είχε στείλει ένα τελευταίο της μήνυμα προς τον γιο της, στο οποίο έγραφε ότι θα τον καλέσει αργότερα, ήταν και η τελευταία επικοινωνία που είχε με την οικογένειά της. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας αναμένεται να πάρουν κατάθεση από τον αδερφό του 39χρονου αυτόχειρα πρώην συντρόφου της 43χρονης, προκειμένου να μάθουν τι ακριβώς προηγήθηκε και τι ακριβώς γνωρίζει.