Ηράκλειο: Οδηγός μηχανής πέφτει σε λακκούβα και σέρνεται για αρκετά μέτρα -Καρέ καρέ το σοκαριστικό τροχαίο

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας οδηγός μηχανής εξαιτίας των έργων που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ηράκλειο.

Το τροχαίο με τη μηχανή στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (01.06.2026).

Ο ελλιπής φωτισμός και σήμανση σε μεγάλη λακκούβα είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση του οδηγού από την μηχανή και τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο οδηγός πέφτει και η μηχανή του σέρνεται για αρκετά μέτρα στην άσφαλτο με το σοκαριστικό περιστατικό να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας διπλανού σπιτιού, όπως φαίνεται σε βίντεο του patris.gr.

Οι φωτογραφίες που φέρνει στο φως προκαλούν τρόμο, καθώς στο σημείο υπάρχουν και σιδερόβεργες οι οποίες εξέχουν και μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά.