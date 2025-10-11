Ηράκλειο: Ξεκίνησε η δίκη του 79χρονου που άνοιξε πυρ κατά του Κοκολογιάννη – «Το αν γίνει κάτι μελλοντικά θα κριθεί από την απόφαση του δικαστηρίου»

Ενώπιων της δικαιοσύνης βρέθηκε σήμερα (10.10.2025) ο 79χρονος Γιάννης Ξυδάκης, ο οποίος είχε πυροβολήσει κατά του Στέφανου Κοκολογιάννη στο χωριό Μαλάδες στο Ηράκλειο πριν περίπου 1 χρόνο.

Το περασμένο Ιανουάριο, ο 79χρονος είχε κριθεί προφυλακιστέος στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθεί, για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στις 20 Ιανουαρίου, όταν επιτέθηκε στον 49χρονο Στέφανο Κοκολογιάννη, μέσα σε επιχείρηση ζωοτροφών στις Μαλάδες Ηρακλείου.

Από τις σφαίρες που είχε ρίξει τότε, μέσα και έξω από την επιχείρηση ζωοτροφών στους Μαλάδες, τραυματίστηκε τόσο ο Στέφανος Κοκολογιάννης που είχε βρεθεί στη φυλακή για τη δολοφονία του παιδιού του Ξυδάκη το 2012, όσο και ένας υπάλληλος της επιχείρησης που βρέθηκε όπως φαίνεται στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή.

Η πολυετής βεντέτα των δύο οικογενειών φαίνεται πως δεν είχε σβήσει, και σήμερα πήγε στη Δικαιοσύνη, παρ’ ότι ο δολοφόνος του Πρίαμου Ξυδάκη – γιου του 79χρονου Γιάννη Ξυδάκη – και αδελφός του Στέφανου Κοκολογιάννη, δικάστηκε και καταδικάστηκε. Συγγενείς της οικογένειας Ξυδάκη είπε πως πάντα ενοχλούνταν από την οικογένεια Κοκολογιάννη.

Η Δικαιοσύνη καλείται τώρα να λύσει έναν δεσμό που δεν αφορά, όπως φαίνεται μόνο τους δύο ανθρώπους αλλά δύο οικογένειες και μια ολόκληρη περιοχή.

Ο Στέφανος Κοκολογιάννης, μιλώντας στο Live News λέει: «Η απόφασή μας είναι να μη δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής. Ο λόγος μας είναι συμβόλαιο. Όφειλα να πάω στο δικαστήριο και να πω την αλήθεια. Σέβομαι την κρίση της Δικαιοσύνης. Την ευθύνη για το εάν γίνει κάτι στο μέλλον θα τη φέρει η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου».

Πώς έγινε το περιστατικό

Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό επεισόδιο, σημειώθηκε την ώρα που ο 49χρονος Κοκολογιάννης, με τον οποίον ο 79χρόνος έχει διαφορές εδώ και χρόνια, βρισκόταν σε επιχείρηση ζωοτροφών.

Αντιλαμβανόμενος την παρουσία του 49χρονου, ο ηλικιωμένος προσπάθησε να τον τραυματίσει αρχικά με το όχημά του και αφού δεν τα κατάφερε, με το όπλο στο χέρι κατέβηκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να τον πυροβολεί.

Η επίθεση κατά του Στέφανου Κοκολογιάννη έχει καταγραφεί καρέ – καρέ από τις κάμερες της επιχείρησης. Η οικογένεια Κοκολογιώργη μιλάει για αναίτιες προκλήσεις που τα μέλη της έχουν αφήσει αναπάντητες, σε μια προσπάθεια όπως λένε να πέσουν οι τόνοι.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε 35χρονος εργαζόμενος στην επιχείρηση, ενώ τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ο 49χρονος.

«12 χρόνια με καταδιώκει. Αν δεν υπήρχε βίντεο θα ήμουν σήμερα εγώ κατηγορούμενος. Όταν με είδε μου είπε ο Ξυδάκης : ‘’Έχεις το θράσος και κυκλοφορείς;’’», υποστήριξε ο Στέφανος Κοκολογιάννης.

Ο Γιάννης Ξυδάκης κατά την απολογία του είχε υποστηρίξει πως δεν είχε προσχεδιάσει την επίθεση, ότι συνάντησε τυχαία τον 49χρονο μέσα στην επιχείρηση ζωοτροφών και πως την ώρα εκείνη δεν λειτουργούσε με λογική, ενθυμούμενος τον 34χρονο γιο του που τραυματίστηκε θανάσιμα το 2012, με δράστη συγγενικό πρόσωπο του 49χρονου Στέφανου Κοκολογιάννη.

«Δεν είχα προσχεδιάσει το παραμικρό. Ούτε όλα αυτά τα χρόνια από τότε που έχασα το παιδί μου σκεφτόμουν να σκοτώσω για “ανταπόδοση”. Όμως όταν τον είδα μπροστά μου θόλωσα. Αυτός κι ο αδελφός του απολαμβάνουν τη ζωή και το παιδί μου είναι στο χώμα», είχε αναφέρει ο 79χρονος.

«Πήγα στο μαγαζί με τις ζωοτροφές για να πάρω πράγματα εκεί όταν είδα τον Κοκολογιάννη έχασα τα πάντα. Όταν με είδε μου έκανε γκριμάτσα», είχε αναφέρει επίσης ο Γιάννης Ξυδάκης.

«Ήμουν έξω και έκανα εργασίες όταν άκουσα πυροβολισμούς προσπάθησα να φύγω από την εταιρεία. Εκείνη τη στιγμή πέρασε ο κύριος Κοκολογιάννης μου είπε «φύγε» και σε κλάσματα δευτερολέπτου έγινε ότι έγινε είδα ότι με πυροβόλησε ο κύριος Ξυδάκης και έφυγε μετά από την δεύτερη είσοδο ήρθε από πάνω μου και μου είπε συγγνώμη. Από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε μαζί μου στο νοσοκομείο ο Στέφανος Κοκολογιάννης και η γυναίκα του πεθαμένου γιου του κύριο Ξυδάκη μετά από λίγο καιρό και οι συγγενείς. Η οικογένεια του Ξυδάκη έχουν τώρα όλη την καλή διάθεση να με βοηθήσουν σε ότι χρειαστώ αλλά και οι συγγενείς. Όχι δεν θέλω να τιμωρηθεί τα βρήκαμε και τους πιστεύω», είπε ο υπάλληλος της επιχείρησης που τραυματίστηκε.

«Όταν χτύπησα το παιδί του είπα: ‘’παιδί μου που σε χτύπησα;’’. Είπε ‘’στο πόδι’’. Εκεί φώναξα τους ανθρώπους που ήταν στο μαγαζί να πάνε στον τραυματία. Έφυγα αμέσως πήγα στο χωριό έβαλα το όπλα στην θέση του σε μια γωνία και μετά ειδοποίησα τον δικηγόρο μου», είχε υποστηρίξει και πάλι ο Ξυδάκης.