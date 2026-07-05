Ηράκλειο: Νταλίκα κάνει παράνομη προσπέραση πάνω σε στροφή – Δείτε βίντεο

Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης με πρωταγωνιστή έναν οδηγό νταλίκας καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στον δρόμο Αρκαλοχωρίου – Βιάννου στο Ηράκλειο.

Βίντεο που κατέγραψε διερχόμενος οδηγός και δημοσίευσε το Cretalive δείχνει οδηγό νταλίκας να πραγματοποιεί προσπέραση σε μικρό φορτηγό πάνω σε στροφή στον δρόμο στο Ηράκλειο, παραβιάζοντας βασικούς κανόνες ασφαλούς οδήγησης.

Από καθαρή τύχη, τη στιγμή της επικίνδυνης προσπέρασης δεν κινούνταν όχημα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος θα ήταν ιδιαίτερα μεγάλος.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί του Σαββάτου (05/07/2026), με το βίντεο να καταγράφει καρέ-καρέ την επικίνδυνη κίνηση του οδηγού της νταλίκας.