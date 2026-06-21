Ηράκλειο: Νεκρή στο Αστυνομικό Μέγαρο βρέθηκε η 34χρονη που πέταξε το νεογέννητο βρέφος της στα σκουπίδια

Τραγικό φινάλε πήρε η υπόθεση με την 34χρονη μητέρα που είχε πετάξει το νεογέννητο βρέφος της σε κάδο σκουπιδιών, στο Ηράκλειο πριν από περίπου ένα χρόνο. Η γυναίκα βρέθηκε σήμερα νεκρή (21.06.2026) μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο, λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη για την υπόθεσή της.

Η 34χρονη είχε έρθει με μεταγωγή στο Ηράκλειο καθώς η δίκη της θα ξεκινούσε τις επόμενες ημέρες. Πληροφορίες του cretalive.gr, αναφέρουν πως ενώ το βράδυ κοιμήθηκε κανονικά, χωρίς να παραπονεθεί για κάποιο πρόβλημα υγείας, σήμερα το πρωί δεν σηκώθηκε από το κρεβάτι της στα κρατητήρια.

Όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να την ξυπνήσουν, διαπίστωσαν πως ήταν ήδη νεκρή.

Ο θάνατος της από την Αστυνομία αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιος.

Η σορός της αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Γιώργο Καρούτσο, η 34χρονη είχε δείκτη νοημοσύνης 48-50, έπασχε από σχιζοφρένεια και για αυτόν τον λόγο είχε καταθέσει αίτημα να κρατηθεί στο Ψυχιατρείο των φυλακών της Θήβας και όχι στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού.

Η μεταγωγή της σε τυπικές φυλακές είχε ως συνέπεια να επιβαρυνθεί η υγεία της, σύμφωνα με τον ίδιο.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση της 34χρονης είχε συνταράξει την Ελλάδα, τον Μάιο του 2025. Τότε, διασώστες του ΕΚΑΒ βρήκαν το μωρό τυλιγμένο σε μπλε σακούλα μέσα σε κάδο σκουπιδιών. Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, η μητέρα μόλις γέννησε, πέταξε το βρέφος της στα σκουπίδια, υποστηρίζοντας πως δεν γνώριζε καν ότι ήταν έγκυος.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή το βρέφος και το κατάφεραν.