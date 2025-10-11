Ηράκλειο: Νεαρή έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε λαϊκή αγορά – Ο πατέρας της προσπάθησε να χτυπήσει τον δράστη

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε σήμερα (11.10.2025) σε λαϊκή αγορά στο Ηράκλειο, μετά από σεξουαλική επίθεση κατά μίας νεαρής που ψώνιζε σε πάγκο.

Όλα έγιναν το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή των Πατελών του Ηρακλείου. Ο φερόμενος δράστης της σεξουαλικής επίθεσης φαίνεται πως πλησίασε την γυναίκα, την θώπευσε και έτριψε πάνω της την περιοχή των γεννητικών οργάνων του. Μπροστά στο σοκαριστικό περιστατικό ήταν και ο πατέρας της ο οποίος όρμησε προς τον άνδρα και παραλίγο να του επιτεθεί.

Τελευταία στιγμή τον κράτησαν οι πολίτες.

Η κοπέλα, τη στιγμή της επίθεσης, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει το τι γίνεται, ξέσπασε κλάματα και ξεκίνησε να φωνάζει. Πολίτες που είδαν το τι έγινε, «συνέλαβαν» τον δράστη και κάλεσαν την αστυνομία.

Πληροφορίες από creta24.gr