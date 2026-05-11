Ηράκλειο: Μυστήριο με τον τραυματισμό της 28χρονης – Τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και η επίθεση στην πεθερά

Απαντήσεις για το σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που συγκλονίζει το Ηράκλειο προσπαθούν να βρουν οι αρχές. Πληροφορίες για συχνές προστριβές του ζευγαριού.

Το άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο έχει φέρει μια 28χρονη στο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η ίδια ακόμη δεν είναι σε θέση να δώσει καταθέσει με τις αρχές να περιμένουν να συνέλθει προκειμένου να περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τα όσα έγιναν και βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη έξω από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο σύζυγός της και στο οποίο επέβαιναν τρία από τα ανήλικα παιδιά τους.

Η 28χρονη που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ έχει ψελλίσει κάποιες λέξεις, όμως μετά βίας ανοίγει τα μάτια της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να είπε «μάλλον αμάξι με χτύπησε», χωρίς όμως να είναι σε θέση να αναφέρει κάτι άλλο.

Το γεγονός ότι όσα συνέβησαν εκτυλίχθηκαν μπροστά στα παιδιά προκαλεί έντονο προβληματισμό και σοκ. Ο 30χρονος φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι, ενώ κινούνταν με το όχημα έχοντας μέσα την οικογένεια, η 28χρονη βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου και τραυματίστηκε στο οδόστρωμα.

Μετά από αστυνομική έρευνα προέκυψαν δεδομένα που φαίνεται να επιβάρυναν τη θέση του και σύμφωνα με νεότερες μαρτυρίες ο 30χρονος παρέσυρε την σύζυγό του με το αυτοκίνητο, μπροστά μάλιστα στα μάτια των τριών παιδιών του.

Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που περιπλέκουν την υπόθεση. Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν τόσο στη χειρολαβή του συνοδηγού όσο και στη συρόμενη πόρτα της κλούβας, αλλά και στο πίσω μέρος του οχήματος- και μάλιστα σε μεγάλη ποσότητα. Παράλληλα, απορίες προκαλεί και η κατάσταση του προφυλακτήρα. Το όχημα έφυγε από το σπίτι χωρίς ζημιές και περίπου είκοσι λεπτά αργότερα ο προφυλακτήρας είχε σπάσει και είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της κλούβας.

Πρόσωπα από το οικείο περιβάλλον της 28χρονης ανέφεραν στο Cretalive.gr ότι το πουκάμισο που φορούσε ήταν σκισμένο από τα αγκάθια και ότι η ίδια έμοιαζε σαν να είχε συρθεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα είχε τοποθετήσει το καλάθι με το μωρό μπροστά, ανάμεσα στην ίδια και στον σύζυγό της, ενώ τα δύο μεγαλύτερα παιδιά βρίσκονταν στο πίσω μέρος του οχήματος.

Δεν αποκλείεται να «επιστρατευτεί» και παιδοψυχολόγος για να εξετάσει ένα από τα παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και φέρεται να περιέγραψε μία σκηνή.

Ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της νεαρής μητέρας.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο 30χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως προέκυψε από το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου. Παράλληλα, έχει ληφθεί δείγμα αίματος προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, κάτι που αποτυπώνεται και στην κακουργηματική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλλεχθεί δείγματα DNA και αίματος από το όχημα, ενώ η κλούβα και ειδικότερα οι πόρτες της αναμένεται να εξεταστούν από πραγματογνώμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 28χρονης γίνεται αναφορά σε περιστατικά έντασης και ενδοοικογενειακών προστριβών ανάμεσα στο ζευγάρι, με το πιο πρόσφατο επεισόδιο να τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2026. Ο ΣΚΑΙ ανέφερε μάλιστα ότι ο 30χρονος είχε επιτεθεί στο παρελθόν και στην μητέρα της 28χρονης όταν είχε μπει μπροστά προκειμένου να τους χωρίσει από έναν καυγά.

Το χρονικό

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, το ζευγάρι αναχώρησε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (08.05.2026) από το σπίτι της οικογένειας μαζί με τα τρία μικρότερα παιδιά τους, ανάμεσά τους και ένα βρέφος μόλις τριών μηνών. Το μεγαλύτερο παιδί παρέμεινε στο σπίτι με τη γιαγιά του. Επιβιβάστηκαν στην κλούβα με προορισμό το Ηράκλειο.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ο 30χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη μητέρα της 28χρονης, ενημερώνοντάς την ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η πόρτα του οχήματος άνοιξε επειδή παρουσίαζε βλάβη, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στον δρόμο.

Η μητέρα και ο αδερφός της 28χρονης έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα σε χαντάκι, με τα ρούχα της γεμάτα χώματα και χόρτα. Εκτός από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, έφερε εκδορές στην πλάτη και στα χέρια.

Το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος παρουσίαζε εμφανείς φθορές, ενώ έλειπε ο προφυλακτήρας, τον οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες – είχε τοποθετήσει μέσα στο αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα του συνοδηγού όσο και στη συρόμενη πλαϊνή πόρτα, αλλά και στον προφυλακτήρα.