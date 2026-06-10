Ηράκλειο: Μεθυσμένος Ελβετός έκανε χαμό σε πτήση προς την Κρήτη – Συνελήφθη στο αεροδρόμιο

Αναστάτωση επικράτησε κατά την διάρκεια πτήσης που απογειώθηκε από τη Γενεύη με προορισμό το Ηράκλειο, αφού ένας μεθυσμένος 30χρονος Ελβετός δημιούργησε πανικό μέσα στο αεροπλάνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, κατά την απογευματινή πτήση προς το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, επιβάτης Ελβετικής καταγωγής ηλικίας 30 ετών, δημιούργησε αναστάτωση στους υπόλοιπους επιβάτες αλλά και στο προσωπικό, αφού δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις που του έκαναν.

Ο 30χρονος φαίνεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, λογομαχούσε και δεν συμμορφωνόταν στους κανόνες.

Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης ο 30χρονος συνελήφθη από την αστυνομία η οποία είχε ενημερωθεί για το περιστατικό κατά την διάρκεια της πτήσης.