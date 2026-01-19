Ηράκλειο: Καταδίωξη μεθυσμένου οδηγού – Η στιγμή της σύλληψης

Κινηματογραφική καταδίωξη 43χρονου μεθυσμένου οδηγού στο Ηράκλειο. Με σειρήνες, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον ακολουθούν, με τον δράστη να διαγράφει μία «τρελή» πορεία με επικίνδυνους ελιγμούς, υψηλή ταχύτητα και παραβιάζοντας τα κόκκινα φανάρια.

Η άγρια καταδίωξη του 43χρονου που οδηγούσε υπό την επήρρεια αλκοόλ και σκόρπισε τον τρόμο στο Ηράκλειο, καταγράφηκε σε βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Creta24.

Ο 43χρονος κατέληξε… πάνω σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να καλούν τον οδηγό να βγει από το όχημά του. Τον ακινητοποιούν και του περνούν χειροπέδες. Ακολουθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος στο όχημά του.

Η «τρελή» πορεία του μεθυσμένου οδηγού και η καταδίωξη

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής(18.01.2026). Αστυνομικοί της Τροχαίας, ζήτησαν από τον 43χρονο οδηγό να σταματήσει, προκειμένου να ελεγχθεί, όμως εκείνος πάτησε… τέρμα το γκάζι!

Με σειρήνες, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον ακολουθούν, με τον 43χρονο οδηγό να συνεχίζει μια τρελή πορεία με επικίνδυνους ελιγμούς, υψηλή ταχύτητα και παραβιάζοντας τα κόκκινα φανάρια.

Η καταδίωξη των αστυνομικών ήταν κινηματογραφική. Ο 43χρονος έτρεχε τόσο, που το αυτοκίνητό του ξεκίνησε να κάνει διακοπές στην πορεία του. Τελικά, έπεσε πάνω σε ένα περιπολικό του ΤΑΕ Ηρακλείου και από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ «που παραλίγο να χαλάσει το μηχάνημα του αλκοτέστ», όπως σχολίασαν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές στο Creta24. Επίσης, δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης.

Σε βάρους του επιβλήθηκαν υπέρογκα πρόστιμα, ενώ τη Δευτέρα (19.01.2026) δικάστηκε στο Αυτόφωρο.

Το δικαστήριο τού επέβαλε ποινή φυλάκισης 29 μηνών. Μάλιστα, από την ποινή, οι δύο μήνες θα εκτιθούν άμεσα, καθώς η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.