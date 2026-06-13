Ηράκλειο: Κακουργηματική δίωξη στον παππού για το νεκρό βρέφος 18 μηνών

Ο εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε κακουργηματική δίωξη σε βάρος του παππού για τον θάνατο του 18 μηνών βρέφους. Ο 45χρονος παππούς παραπέμφθηκε στην αρμόδια Ανακρίτρια Ηρακλείου και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη (16.06.2026) σύμφωνα με το Cretalive.

Υπενθυμίζεται ότι το 18 μηνών βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα, από τον παππού του, το βράδυ της Παρασκευής (12.06.2026), στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αφού η υγεία του είχε παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση.

Λίγα 24ωρα πριν, όπως έγραψε το Cretalive, είχε εξεταστεί από παιδίατρο και τού είχε χορηγηθεί αγωγή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι τού έκαναν επί 48 λεπτά ΚΑΡΠΑ, το κοριτσάκι κατέληξε.

Στο άκουσμα τού θανάτου του, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο παππούς του λιποθύμησε.

Όπως διαπιστώνεται από το πλαίσιο τής προανάκρισης, ο 45χρονος προσέχει ένα ακόμη παιδάκι της οικογένειας το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.