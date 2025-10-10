Ηράκλειο: Κάθειρξη 13 ετών και 7 μηνών στον 79χρονο για απόπειρα δολοφονίας του Κοκολογιάννη – Θα εκτίσει την ποινή σπίτι του λόγω ηλικίας

Ποινή κάθειρξης 13 ετών και 7 μηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου στον Γιάννη Ξυδάκη αργά το βράδυ της Παρασκευής (10.10.2025). Ο 79χρονος είχε ανοίξει πυρ εναντίον του Στέφανου Κοκολογιάννη σε χωριό στο Ηράκλειο τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Γιάννης Ξυδάκης, 79 ετών κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση αναφορικά με το ένοπλο επεισόδιο κατά του Στέφανου Κοκολογιάννη, πριν από εννέα μήνες, στην περιοχή των Μαλάδων στο Ηράκλειο. Στη διάρκεια των πυροβολισμών είχε τραυματιστεί κατά λάθος 35χρονος εργαζόμενος επιχείρησης.

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, στον 79χρονο, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης Μιχάλη Σφακιανάκη και Γιάννη Καραϊσκάκη, αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου αλλά και ότι ωθήθηκε στην πράξη αυτή λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος. Σύμφωνα με τους ίδιους ο Γιάννης Ξυδάκης θα εκτίσει την ποινή του στο σπίτι του.

Όσον αφορά την σύζυγο του 79χρονου, η οποία κάθισε στο εδώλιο με την κατηγορία της παθητικής συνέργειας, το δικαστήριο την αθώωσε. Νωρίτερα η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του Γιάννη Ξυδάκη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο και την απαλλαγή της συζύγου του.

«Με χλεύασε και θόλωσα»

Όπως έγραψε το Cretalive.gr, οι απολογίες του ζεύγους Ξυδάκη κινήθηκαν σε φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα. «Με χλεύασε και θόλωσα» είπε στο δικαστήριο ο 79χρονος. Ωστόσο δήλωσε μετανιωμένος για όσα συνέβησαν και περισσότερο για το γεγονός ότι απ’ αυτήν την ενέργειά του κινδύνευσε ένας άνθρωπος που ούτε καν τον γνώριζε, ο 35χρονος εργαζόμενος στην επιχείρηση με τις ζωοτροφές.

Στην απολογία του επανέλαβε όσα είχε πει προανακριτικά, ότι δηλαδή μόλις είδε κάτω τον τραυματία, σοκαρίστηκε, καθώς ήταν σαν να έβλεπε τον νεκρό γιο του.

Υπενθυμίζεται ότι στη θέα του ένοπλου Ξυδάκη, ο οποίος κρατούσε στο χέρι ένα 45άρι, ο Στέφανος Κοκολογιάννης άρχισε να τρέχει για να γλιτώσει τη ζωή του, μπήκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με τις ζωοτροφές, κατάφερε να αποφύγει τα πυρά, μία όμως από τις σφαίρες «βρήκε» τον 35χρονο υπάλληλο που σωριάστηκε στο έδαφος.

Το όλο σκηνικό είχε καταγράψει κάμερα ασφαλείας και είχε ενσωματωθεί στη δικογραφία.

Η σύζυγος κατά την απολογία της υποστήριξε ότι δεν είναι άνθρωπος που ανακατεύεται, ούτε ασχολείται με κουτσομπολιά, αλλά πάντα λόγω ιδιοσυγκρασίας κοιτούσε το σπίτι και την οικογένειά της. Πολύ περισσότερο μετά τον χαμό του γιου τους. Για την επίμαχη ημέρα, φέρεται να είπε ότι ούτε μπορούσε να αποτρέψει, ούτε μπορούσε να τρέξει για να παρεμποδίσει, λόγω και των κινητικών της προβλημάτων, αλλά ούτε και να αφοπλίσει τον άνδρα της.

Να σημειωθεί ότι ο Στέφανος Κοκολογιάννης μπορεί να μην δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, ωστόσο κατέθεσε στο δικαστήριο για την ένοπλη επίθεση σε βάρος του.

Ο Στέφανος Κοκολογιάννης έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 2003 μέσω της συμμετοχής του στο ριάλιτι του ΑΝΤ1 «Mission». Η εκρηκτική του προσωπικότητα και οι έντονες αντιδράσεις του τον έκαναν να ξεχωρίσει στο τηλεοπτικό κοινό. Αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής και κέρδισε 200.000 ευρώ.