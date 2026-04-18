Ηράκλειο: Θρίλερ με τον θάνατο του 49χρονου προέδρου κοινότητας – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, έρευνες για τροχαίο ή εγκληματική ενέργεια

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο, μετά τον ξαφνικό θάνατο του 49χρονου προέδρου κοινότητας ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή πριν από σχεδόν 1 μήνα έπειτα από σοβαρό τραύμα που έφερε στο κεφάλι.

Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη, πρόεδρο κοινότητας στο χωριό Απεσωκάρι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 49χρονος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο κανείς δεν ξέρει από ποιον ή από τι προκλήθηκαν. Οι αρχές αρχικά έκαναν λόγο για τροχαίο με το μηχανάκι του, αλλά πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Αφού έφυγε από το σπίτι του την Κυριακή 1 Μαρτίου στις 11:30, ο 49χρονος πήρε την μηχανή του και από εκεί πήγε σε μία κοντινή καφετέρια, από όπου αγόρασε ένα σάντουιτς και ένα καφέ. Στη συνέχεια ο άνδρας κατευθύνθηκε προς το χωράφι του, στο οποίο έχει ελιές, για να συναντήσει τον εργάτη που βρισκόταν εκεί και δούλευε. Ωστόσο, η συνάντηση δεν έγινε ποτέ. Λίγο πριν το χωράφι, βρέθηκαν πεταμένα κάτω ο καφές και το σάντουιτς που είχε προμηθευτεί νωρίτερα ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης.

Ο 49χρονος ωστόσο, κατάφερε να επιστρέψει σπίτι του, φέροντας ήδη τραύματα στο κεφάλι. Χωρίς να πει κουβέντα στην σύζυγό του, προσπαθεί να συνεχίσει να κάνει τις συνηθισμένες δουλειές στο σπίτι του. Αποφάσισε να κατέβει στην αποθήκη του σπιτιού του για να βάλει πυρηνόξυλο στο λεβητοστάσιο, από όπου επέστρεψε και αφού ένιωσε ατονία και έντονη ζάλη έκατσε στον καναπέ του.

Η σύζυγός του τον είδε με αίματα στο πρόσωπο και τη μύτη και κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Εκείνος ισχυρίστηκε ότι έπεσε, ενώ άρχισε να χάνει και τις αισθήσεις του. Αφού μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, οι γιατροί τον διασωλήνωσαν αλλά ο 49χρονςο τελικά υπέκυψε στα τραύματά του, 21 μέρες μετά.

Η πορεία του 49χρονου την ημέρα του μοιραίου τραυματισμού

Αρχικά, οι συγγενείς πίστευαν πως έπεσε από τις δεκάδες σκάλες που οδηγούν στο λεβητοστάσιο. Ουδείς είχε αντιληφθεί πως στο μεσοδιάστημα, μέχρι και να τον εντοπίσει η σύζυγός του στον καναπέ, είχε πάρει το μηχανάκι του, είχε σταματήσει στην καφετέρια του χωριού, είχε προμηθευτεί τοστ και καφέ που είχε παραγγείλει τηλεφωνικά. Και κατευθύνθηκε προς το χωράφι του προκειμένου να βρει τον εργάτη που κλάδευε εκείνη την ημέρα.

Ο Αλέξανδρος δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του διακόσια μέτρα πριν το χωράφι. Τοστ και καφές βρέθηκαν κάτω παρατημένα. Το Live News εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία του 49χρονου την ημέρα του μοιραίου τραυματισμού.

Άγνωστο παραμένει το τι μεσολάβησε, για το πώς άτυχος 49χρονος επέστρεψε σπίτι του. Δεν ανέφερε τίποτα απολύτως στη σύζυγό του για το τραύμα του και άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του.

Η πρώτη εικόνα δείχνει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό το αν είχε τροχαίο με τη μηχανή του ή αν διαπληκτίστηκε στον δρόμο. Ο 49χρονος, ήταν ιδιαίτερα ενεργός στο κοινά, αγαπητός και με μια αξιόλογη οικογένεια, άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό πίσω του. Φως στην υπόθεση θα ρίξει η αστυνομική έρευνα και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.