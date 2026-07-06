Ηράκλειο: Θρήνος στην κηδεία της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη – Βουβός πόνος στο τελευταίο «αντίο»

Το τελευταίο «αντίο» στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, είπαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι το μεσημέρι της Δευτέρας (06.07.2026) στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία πέθανε ξαφνικά χτες σε ηλικία 46 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη δημοσιογράφος εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της σε γκαράζ στην περιοχή του Άη Γιάννη το απόγευμα της Κυριακής, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο.

Η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε στον ναό του Αγίου Ιωάννη Κνωσσού, όπου πλήθος κόσμου έσπευσε να της πει το τελευταίο αντίο. Σύμφωνα με το cretalive.gr, ανάμεσα σε εκείνους που με δάκρυα στα μάτια την αποχαιρέτησαν, ήταν συνάδελφοί της όπου εργαζόταν μαζί με την Μαρία Αντωνογιαννάκη για πολλά χρόνια.

«Ήσουν η χαρά της ζωής. Ένα χαμόγελο που μπορούσε να φωτίσει έναν ολόκληρο χώρο. Μια φωνή που γέμιζε τις αίθουσες, μία παρουσία που δεν περνούσε ποτέ απαρατήρητη» ανέφερε στον επικήδειο που εκφώνησε, ο αρχισυντάκτης του δελτίου ειδήσεων της Κρήτη TV Μάνος Δασκαλάκης.

Και συμπλήρωσε: «Εκεί, στη μεγάλη αίθουσα των δημοσιογράφων, το χαμόγελό σου θα υπάρχει πάντα. Η φωνή σου θα ακούγεται πάντα. Τα πειράγματά σου, εκείνες οι ατάκες που μόνο εσύ ήξερες να λες, με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Πάντα θα γυρίζουμε τα κεφάλι, νομίζοντας ότι είσαι εκεί». «Είμαστε συντετριμμένοι, τίποτα άλλο.

Δεν υπάρχουν σήμερα μεγάλες λέξεις, δεν υπάρχουν φράσεις που μπορούν να περιγράψουν αυτό που νιώθουμε. Υπάρχει μόνο ένα τεράστιο “γιατί” και μία απουσία που ήδη μοιάζει αβάσταχτη» συνέχισε και κατέληξε: «Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένη συναδέλφισσα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Το «παρών» στην κηδεία της 46χρονης δημοσιογράφου, που βρέθηκε νεκρή χθες το απόγευμα μέσα στο αυτοκίνητό της, στο γκαράζ του σπιτιού της, έδωσαν ακόμα, τοπικοί φορείς, που εξήραν το ήθος και τον επαγγελματισμό της.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, παρότι οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ανακοπή καρδιάς, η 46χρονη δημοσιογράφος έχασε τη ζωή της εξαιτίας ρήξης εγκεφαλικού ανευρύσματος, που φέρεται να προκάλεσε εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία.