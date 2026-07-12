Ηράκλειο: Η στιγμή που ο μεθυσμένος τουρίστας διέλυσε με το τζιπ του αυτοκίνητα και τούμπαρε στη μέση του δρόμου

Σοβαρό τροχαίο συνέβη το πρωί της Κυριακής (12.07.2026), όταν μεθυσμένος οδηγός με το αυτοκίνητό του διέλυσε σταθμευμένα αυτοκίνητα και τούμπαρε στη μέση του δρόμου στο Ηράκλειο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο δρόμο από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο, στο ύψος της στροφής του Belvedere. Ο μεθυσμένος οδηγός τουρίστας με το μαύρο τζιπ του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του, εκσφενδονίστηκε από το οδόστρωμα πέφτοντας πάνω στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο δρόμο, σύμφωνα με το creta24.gr.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα κατέληξε να ανατραπεί και να ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου, ενώ τουλάχιστον τρία σταθμευμένα αμάξια υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο βίντεο, του neakriti, φαίνεται η τρελή πορεία του αυτοκινήτου:

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Από «θαύμα» σώθηκε ένας άνθρωπος που σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν μέσα σε ένα από τα σταθμευμένα αμάξια.