Ηράκλειο: Η μαρτυρία του παιδιού και οι κηλίδες αίματος στο αυτοκίνητο δίνουν απαντήσεις στο θρίλερ με τον τραυματισμό της 28χρονης μητέρας

Με πολλά αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα της 28χρονης συζύγου του στην Παντάνασσα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο απολογείται σήμερα ο 30χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος της.

Η 28χρονης γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο ΠΑΓΝΗ μετά το ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Παντάνασσα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο και έχει προκαλέσει σοκ σε όλη την Κρήτη.

Σε βάρος του συζύγου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, με τον ίδιο να ισχυρίζεται πως ήταν χαλασμένη η πόρτα του συνοδηγού και πως η σύζυγός του κατά λάθος έπεσε έξω και τραυματίστηκε. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η 28χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά και κάταγμα στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο, ενώ η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η κατάστασή της είναι σταθερή, νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κρίνεται, ωστόσο, ότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η κατάστασή της και ότι θα παραμείνει ορισμένες μέρες προς παρακολούθηση και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά».

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η ασθενής παρουσίασε από την πρώτη στιγμή περιτραυματική αμνησία: «Όταν έφτασε είχε μια περιτραυματική αμνησία, δηλαδή δε θυμόταν τι ακριβώς είχε συμβεί», συμπληρώνοντας ότι η νεαρή γυναίκα δεν ανέφερε κάτι για ατύχημα. Η αδυναμία της να περιγράψει τα γεγονότα, πάντως, καθιστά την κατάθεσή της μια διαδικασία κομβικής σημασίας, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Καθοριστικής σημασίας μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της 28χρονης είναι τα λόγια του παιδιού που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο: «Εγώ μίλησα με το το εγγόνι μου την ώρα που πηγαίναμε στο νοσοκομείο και μου είπε το παιδί ότι ο μπαμπάς μάλωνε με την μαμά και άνοιξε την πόρτα και την έριξε», είπε στο newsit.gr η μητέρα της 28χρονης.

Ο ισχυρισμός του 30χρονου για βλάβη στην πόρτα φαίνεται να μην ευσταθεί και να πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν συλλεχθεί δείγματα DNA και αίματος από το όχημα, ενώ το αυτοκίνητο τύπου κλούβα και ειδικότερα οι πόρτες αναμένεται να εξεταστούν από πραγματογνώμονα.

«Πονάω, ζαλίζομαι… δεν θυμάμαι» είναι μερικά από τα λιγοστά λόγια που βγαίνουν από το στόμα της 28χρονης η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και με πολλαπλά τραύματα. Η γυναίκα συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ενώ ακόμα δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση στις αρχές που θα ρίξει και φως σε αυτή υπόθεση. Τα μόνα λόγια που έχει πει μέσα από το θάλαμο του νοσοκομείου είναι «ζαλίζομαι, πονάω» ενώ όταν την ρωτάνε την έγινε η ίδια απαντά ότι δεν μπορεί να θυμηθεί. Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν το συγκεκριμένο δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό που έγινε ανάμεσα στο ζευγάρι, καθώς λίγους μήνες πριν και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο υπήρξε ακόμη ένας καβγάς.

Το ζευγάρι είχε διαφωνήσει τότε έντονα για θέματα που αφορούσε την σχέση τους και οι τόνοι ανέβηκαν. Ο 30χρονος τότε φαίνεται να βγήκε και πάλι εκτός εαυτού μπροστά στην μητέρα της 28χρονης όπου την πλησίασε και την χτύπησε. Μάλιστα, ο ίδιος δεν δίστασε να χτυπήσει και την πεθερά του που μπήκε στην μέση να τους χωρίσει και να προστατέψει το παιδί τους.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε ξεκινήσει από το σπίτι του στην Παντάνασσα με προορισμό το Ηράκλειο, έχοντας μαζί του τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους – ένα 7χρονο, ένα 4χρονο και ένα βρέφος μόλις τριών μηνών.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, φέρεται να επέστρεψαν στο σπίτι για να πάρουν κάτι απαραίτητο για το βρέφος.

Ωστόσο, πριν φτάσουν, η 28χρονη βρέθηκε εκτός του οχήματος τραυματισμένη, με τον 30χρονο να υποστηρίζει πως η πόρτα του συνοδηγού είχε πρόβλημα και άνοιξε. Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται, καθώς τα ευρήματα στο σώμα της γυναίκας παραπέμπουν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε πιθανή παράσυρση και πάντως σε «ενδείξεις ότι υφίσταται εγκληματική ενέργεια», όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς της, Νίκος Στειακάκης.