Ηράκλειο: Η γέννα μέσα στο ασθενοφόρο και η πρώτη φωτογραφία του «βιαστικού» μπόμπιρα – Συγκινητικές στιγμές

Ανυπόμονος και βιαστικός αποδείχθηκε στο Ηράκλειο ένας μπέμπης. Το νεογέννητο αγοράκι δεν μπορούσε να περιμένει να φτάσει με τη μητέρα του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και έκανε την… πρώτη του εμφάνιση μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το ευχάριστο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (19.03.2026) στο Ηράκλειο όταν μία 21χρονη μητέρα ξεκίνησε με ωδίνες από το Κέντρο Υγείας Χάρακα με προορισμό το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου στη διάρκεια της διαδρομής, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, με την καθοριστική συνδρομή γιατρού και έμπειρης μαίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του creta24.gr, όλα πήγαν πολύ καλά, τόσο για τη νεαρή μητέρα όσο και για το νεογνό, ενώ εντός του ασθενοφόρου εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές. Μάλιστα, εκεί βγήκε και η πρώτη φωτογραφία του μπέμπη.

Μητέρα και βρέφος είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ.