Ηράκλειο: Επανειλημμένες καταγγελίες για την κακοποίηση των 8 παιδιών που ζούσαν στο σπίτι κολαστήριο

Σοκ έχει προκαλέσει μία νέα υπόθεση κακοποίησης στην Κρήτη με 8 παιδιά να ζουν έναν εφιάλτη από τους ίδιους τους γονείς τους μέσα στο σπίτι που ζούσαν στο Ηράκλειο.

Οι αρχές μετά από καταγγελίες, συνέλαβαν έναν 44χρονο πατέρα και μια 32χρονη μητέρα, οι οποίοι κατηγορούνται ότι κακοποιούσαν τα ανήλικα παιδιά τους μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στο Ηράκλειο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν το ζευγάρι στο σπίτι κολαστήριο, το οποίο θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ενώ στο σπίτι βρήκαν και κατέσχεσαν μία αδήλωτη καραμπίνα.

Το ζευγάρι που μένει σε εργατικές κατοικίες του Ηρακλείου έχει συνολικά οκτώ παιδιά. Συγκεκριμένα η 32χρονη γυναίκα από την Κύπρο έχει πέντε παιδιά από τον πρώτο γάμο της και τρία με τον 44χρονο Ηρακλειώτη.

Οι καταγγελίες στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων για τη σύλληψη των γονέων 8 παιδιών στο Ηράκλειο Κρήτης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

Στις 1 Δεκεμβρίου 2025 εστάλη αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ», η οποία αφορούσε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση 8 ανήλικων παιδιών. Την αναφορά έλαβε το «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056.

Για τη συγκεκριμένη οικογένεια ο Οργανισμός είχε αποστείλει συνολικά τέσσερις ακόμη αναφορές τα προηγούμενα έτη (3/3/2022, 12/5/2022, 4/6/2024, 12/5/2025). Η πρώτη αναφορά του 2022 είχε σταλεί έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο ένα παιδί, μόλις 2,5 ετών τότε, μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ αφού είχε λάβει έξι ηρεμιστικά.

Επιπλέον, γείτονες είχαν απευθυνθεί στην Εθνική Γραμμή SOS 1056· το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημέρωσε την Άμεση Δράση στις 19/1/2025 και 9/11/2025.

Η οικογένεια είχε λάβει υποστήριξη από το Κέντρο Στήριξης του Οργανισμού στο Ηράκλειο τα έτη 2020 και 2021.

Η επίθεση στο 15χρονο παιδί και η καταγγελία

Η λεκτική και σωματική επίθεση σε βάρος του 15χρονου παιδιού ήταν η αφορμή να… ανοίξουν τα στόματα στην γειτονιά και να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρουν πηγές του patris, κάτοικος της περιοχής που εδώ και αρκετό καιρό άκουγε φωνές και φασαρίες μέσα από το σπίτι όπου έμεναν οι δύο γονείς με τα 8 παιδιά αποφάσισε να προχωρήσει σε καταγγελία.

Κάλεσε στην «γραμμή βοήθειας» του «Χαμόγελου του Παιδιού» και ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σπίτι υπάρχει συστηματική κακοποίηση παιδιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να προχωρούν σε έρευνα.

Στις 5 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική αναστάτωση λόγω της σοβαρότητας των καταγγελλόμενων πράξεων, οδηγήθηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, ωστόσο η εκδίκαση αναβλήθηκε για τις 5 Δεκεμβρίου, αναφέρει το neakriti.gr.

Ο 44χρονος πατέρας και η 32χρονη μητέρα, σε βάρος των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση των οκτώ παιδιών τους, παραμένουν υπό κράτηση έως την ημερομηνία της νέας δικάσιμου, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το εύρος των κακοποιητικών συμπεριφορών.