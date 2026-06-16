Ηράκλειο: Δύο καρέκλες ήταν η σήμανση για επικίνδυνη λακκούβα στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο

Έναν χρηστικό όμως καθόλου προβλεπόμενο τρόπο βρήκαν στο Ηράκλειο για να βάλουν «σήμανση» σε μία επικίνδυνη λακκούβα στη μέση κεντρικού δρόμου της πόλης.

Δεν υπήρξαν κώνοι, ή ταινία σήμανσης, όμως υπήρξαν δύο καρέκλες που πρακτικά κάλυψαν τη λακκούβα στο Ηράκλειο, με στόχο να προειδοποιήσουν οδηγούς και πεζούς και να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η κυκλοφορία γινόταν με δυσκολία, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έκοβαν ταχύτητα για να καταλάβουν αν πρόκειται για έργα ή για καλλιτεχνική παρέμβαση.

Η αυτοσχέδια αυτή σήμανση μπορεί να τράβηξε τα βλέμματα, όμως δεν έλυσε το πρόβλημα. Αντίθετα, δημιούργησε επιπλέον δυσκολίες στην κυκλοφορία, καθώς οι οδηγοί προσπαθούσαν να αποφύγουν τόσο τις καρέκλες όσο και τη λακκούβα, χωρίς να συγκρουστούν με άλλα οχήματα.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς θεωρούν ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο σημείο που θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα αν δεν αποκατασταθεί άμεσα.