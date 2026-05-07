Ηράκλειο: Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο που «οδήγησε» στη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο το 2023 που οδήγησε στη δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου έρχεται στο φως.

Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό βίντεο από τη νύχτα του μοιραίου τροχαίου στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Τρία χρόνια μετά ήρθε η δολοφονία του οδηγού του οχήματος από τον πατέρα του συνεπιβάτη που έχασε τη ζωή του.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε ως συνοδηγός ο 17χρονος Γιώργος Παρασύρης, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ο τότε 18χρονος Νικήστρατος. Το όχημα κινείται στην παραλιακή λεωφόρο όταν καταγράφεται να «φεύγει» από την πορεία του και να προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα.

Από την τρομακτική πρόσκρουση ο 17χρονος υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έδωσε μάχη για τη ζωή του για 19 ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζελείου όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Στο ίδιο τροχαίο είχε τραυματιστεί σοβαρά και ο Νικήστρατος, ο οποίος επίσης χρειάστηκε να νοσηλευθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όταν συνήλθε και άνοιξε τα μάτια του, το πρώτο πράγμα που ρώτησε ήταν για τον φίλο του, τον Γιώργο. Ο 21χρονος φέρεται να επιζητούσε την εκδίκαση της υπόθεσης καθώς ήλπιζε, όπως έλεγε, ότι θα ο πατέρας του Γιώργου θα καταλάβαινε ότι δεν έφταιγε εκείνος και θα μαλάκωνε…

Η υπόθεση είχε τελικά εξελίχθηκε με τραγικό τρόπο και την δολοφονία του 21χρονου.