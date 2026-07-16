Ηράκλειο: Αυτοκίνητο τούμπαρε και παρέσυρε πεζή – Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργείο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο στην Κρήτη την Πέμπτη (16.07.2026) όταν οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να τουμπάρει και να παρασύρει και να τραυματίσει μια πεζή.

Σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση υπεβλήθη η νεαρή γυναίκα, που τραυματίστηκε το μεσημέρι στο τροχαίο που σημειώθηκε στο Ηράκλειο κοντά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, η γυναίκα που κινούνταν πεζή, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο το οποίο τούμπαρε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η νεαρή μεταφέρθηκε με βαρύτατα τραύματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και αμέσως μετά, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη νοσηλεία της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο τροχαίο φέρεται να εμπλέκεται καθηγητής, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε -ελαφρύτερα- και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Για το τροχαίο, υπήρξε κινητοποίηση από την Πυροσβεστική, όμως δεν χρειάστηκε να προχωρήσει σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, καθώς πολίτες που έσπευσαν στο σημείο, κατάφεραν να βγάλουν ένα άτομο από το όχημα.

Στο όχημα σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ επί τόπου βρέθηκε και η αστυνομία.