Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών – Ένας τραυματίας

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ομάδας αλλοδαπών σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17.11.2025) στο κέντρο του Ηρακλείου.

Η συμπλοκή έγινε στην Χανιόπορτα, στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ξέσπασε ένας καυγάς, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, μεταξύ νεαρών εκ των οποίων ένας τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ενώ ο τραυματίας φέρεται να «χτυπήθηκε» από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου διερευνώνται.