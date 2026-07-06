Ηράκλειο: Αδιανόητα βασανιστήρια σε διαμέρισμα – 42χρονη χτυπούσε γυναίκα, της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά, σκληρές εικόνες

Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριας κακοποίησης μιας 55χρονης Ρωσίδας, η οποία φέρεται να υπέστη βασανιστήρια από 42χρονη Ρουμάνα μέσα σε σπίτι, στην πόλη του Ηρακλείου.

Οι εικόνες που έρχονται από τα βασανιστήρια στο Ηράκλειο είναι αδιανόητες. Η 42χρονη Ρουμάνα φέρεται να έβγαλε απίστευτο μένος προς τη Ρωσίδα, η οποία βρισκόταν πεσμένη στο πάτωμα, ενώ δεν δίστασε να της κόψει τα μαλλιά με μπαλτά και να την χτυπά με βία με ένα ρόπαλο.

Το περιστατικό έγινε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στις αρχές Ιουλίου και την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Όλα ξεκίνησαν την 1η Ιουλίου όταν και έγινε καταγγελία για κλοπή ενός κινητού τηλεφώνου. Οι αστυνομικοί ερευνώντας την υπόθεση εντόπισαν τα βίντεο που κατέγραφαν την κακοποίηση και άρχισαν να ψάχνουν για την 55χρονη Ρωσίδα.

Τα βίντεο σοκάρουν… Η 42χρονη έκανε συνεχείς επιθέσεις στην 55χρονη με γροθιές, χαστούκια και ρόπαλο, ενώ παράλληλα την απειλούσε, την εξύβριζε και προέβαινε σε πράξεις που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνιστούν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της. Επιπλέον, φέρεται να είχε αποκλείσει την έξοδο της κατοικίας, δένοντας την πόρτα με καλώδιο και της είχε κόψει τα μαλλιά με μπαλτά.

Μετά από κινητοποίηση και επείγον σήμα η 55χρονη βρέθηκε ξημερώματα της 3ης Ιουλίου, σε σπίτι στην οδό Ερωφύλης. Έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης και τραύματα στο κεφάλι, τα οποία είχαν ήδη περιποιηθεί με επιδέσμους.

Όπως είπε στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς για περίπου 30 ημέρες ήταν φιλοξενούμενη στο σπίτι της 42χρονης στην Αγία Τριάδα. Περιέγραψε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμών, ύβρεων και εκφοβισμού από την 42χρονη και ουσιαστικά την κρατούσε σε ένα είδος αιχμαλωσίας. Τελικά κατάφερε να λυθεί και να φύγει μόνο όταν η 42χρονη αποκοιμήθηκε.

Η 42χρονη δεν συνελήφθη για τη συγκεκριμένη υπόθεση λόγω παρέλευσης του χρονικού ορίου του αυτοφώρου, ενώ ήδη κρατείται για άλλη υπόθεση.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 60χρονος αλλοδαπός, ιδιοκτήτης του σπιτιού. Αυτός φέρεται πως γνώριζε ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο σπίτι και είχε αποχωρήσει από εκεί πριν από την έναρξη της επίθεσης. Ο ίδιος συνελήφθη για παράνομη παραμονή στη χώρα.