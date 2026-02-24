Ημικρανία, η πάθηση που αφαιρεί μήνες από τη ζωή ανθρώπων – Οι αλλαγές στην πρόληψη

Μια από τις πιο ύπουλες παθήσεις είναι η ημικρανία, η οποία ταλαιπωρεί χιλιάδες ασθενείς που δεν αναζητούν λύση σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα.

«Ένας στους δύο ασθενείς με ημικρανία δεν έχει μιλήσει ποτέ σε γιατρό», αναφέρει στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Health Talks του Iatropedia.gr, ο νευρολόγος Μιχαήλ Βικελής.

Η ημικρανία αποτελεί μια από τις πιο παρεξηγημένες παθήσεις, με εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς στην Ελλάδα να υποφέρουν σιωπηλά, θεωρώντας τον πόνο «κληρονομικό πεπρωμένο».

Στο νέο επεισόδιο της σειράς Health Talks, ο Δρ. Μιχαήλ Βικελής, επιστημονικός σύμβουλος του Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος, αποκαλύπτει στη δημοσιογράφο Υγείας, Γιάννα Σουλάκη, πώς η επιστήμη πέρασε από τα κοινά παυσίπονα για την ημικρανία, στις στοχευμένες θεραπείες.

Ο ίδιος τονίζει με έμφαση, πώς η ημικρανία κατατάσσεται πλέον στις παθήσεις που προκαλούν σοβαρή αναπηρία.

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πια θεωρεί ότι ένας άνθρωπος που έχει μια κρίση ημικρανίας και δεν έχει λάβει το σωστό παυσίπονο, εκείνη τη μέρα ή εκείνες τις μέρες, υποφέρει από σοβαρή αναπηρία. Δεν θεωρείται μια καλοήθης πάθηση, αλλά μια πάθηση που αφαιρεί μήνες από τη ζωή ανθρώπων στην πιο παραγωγική τους ηλικία», σημειώνει ο ειδικός.

Παράλληλα, εξηγεί τον μηχανισμό μέσω του οποίου τα κοινά παυσίπονα επιδεινώνουν το πρόβλημα, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί και στη δυσπιστία και στο κοινωνικό «στίγμα» που περιθωριοποιεί τους ασθενείς πολύ συχνά και επιβαρύνει τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Ημικρανίες: Πώς ξανακερδίζονται οι χαμένες μέρες στο «σκοτεινό δωμάτιο»

Ο Δρ. Βικελής, αναλύει παράλληλα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα που αλλάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης της ημικρανίας, με της νέας γενιάς θεραπείες (gepants), που προλαμβάνουν τις κρίσεις. Πρόκειται για θεραπείες που κυκλοφορούν και στη χώρα μας, προσφέροντας ελπίδα ακόμα και σε όσους είχαν «σηκώσει τα χέρια ψηλά».

«Πλέον έχουμε μια κατηγορία πιο ασφαλών φαρμάκων, τα gepants, που στοχεύουν ένα συγκεκριμένο χημικό συστατικό το οποίο στους ημικρανικούς είναι αυξημένο. Με ένα χάπι την ημέρα, βλέπουμε ανθρώπους που είχαν 20-25 μέρες το μήνα ημικρανία, να πέφτουν κάτω από τις 5 μέρες. Είναι η δυνατότητα να αλλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων και να τους βοηθήσουμε να την πάρουν πίσω», λέει.

Το βίντεο θα σας βοηθήσει να απαντήσετε σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως:

Πώς θα καταλάβετε ότι είναι ημικρανία και όχι πονοκέφαλος;

Η κατάχρηση παυσίπονων από το φαρμακείο της γειτονιάς μπορεί να κάνει την πάθηση πιο ανθεκτική;

Η νέα γενιά θεραπειών (gepants) με ένα χάπι την ημέρα, χωρίς ενέσεις, μπορεί να «μπλοκάρει» την κρίση πριν καν ξεκινήσει, ακόμα και μετά από ξενύχτι ή κατανάλωση αλκοόλ;

Τέλος, ο γιατρός θίγει και το πρόβλημα της πρόσβασης των ασθενών σε αυτά τα νέας γενιάς φάρμακα, καθώς ο ΕΟΠΥΥ απαιτεί συνταγή με Ηλεκτρονική Προέγκριση (ΣΗΠ) για τη χορήγησή τους.

