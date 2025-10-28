Ηλιούπολη: Φωτιά σε κατάστημα εστίασης – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα εστίασης στην Ηλιούπολη το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου 2025, με την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής να την θέτει γρήγορα υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από το πατάρι του καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Μαρίνου Αντύπα στην Ηλιούπολη, και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική, καθώς υπήρχε κίνδυνος εξάπλωσης σε πάνω ορόφους και διπλανά κτίρια.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και εθελοντές με εθελοντικά οχήματα και υδροφόρα.

Όπως διαπιστώθηκε, δεν υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο και σύντομα ξεκίνησε η κατάσβεση.

Ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματίες και από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές φθορές.