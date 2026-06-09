Ηλιούπολη: Σκηνές «φαρ ουέστ» στο Δημοτικό Συμβούλιο – Αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι «πιάστηκαν στα χέρια»

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο της Ηλιούπολης την Τρίτη 09.06.2026, όταν ξαφνικά, την ώρα που μιλούσε ο δήμαρχος, ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός που λίγο έλειψε να μετατρέψει σε ρινγκ την αίθουσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Hlioupoli Times.gr, η κατάσταση εκτραχύνθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, την ώρα που βρισκόταν στο βήμα ο δήμαρχος Ηλιούπολης, Στάθης Ψυρρόπουλος. Τότε, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Γιάννης Ταβουλάρης φέρεται να αντέδρασε έντονα και να κινήθηκε προς δημότισσα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο τον αποκάλεσε «μ@@@@α».

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην αίθουσα, με παρευρισκόμενους και δημοτικούς συμβούλους να προσπαθούν να ηρεμήσουν την κατάσταση πριν αυτή πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, κάτι που δεν έγινε με επιτυχία.

Όπως υποστήριξε ο αντιδήμαρχος, είχε προηγηθεί λεκτική επίθεση σε βάρος του από τη συγκεκριμένη δημότισσα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε γρήγορα σε έντονη λογομαχία, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους.

Μάλιστα, την ώρα που το επεισόδιο βρισκόταν σε εξέλιξη, η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της συνεδρίασης διακόπηκε, με αποτέλεσμα να πέσει «μαύρο» στην εικόνα. Το γεγονός έχει προκαλέσει συζητήσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς αρκετοί ζητούν να δοθούν εξηγήσεις για όσα συνέβησαν μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως φαίνεται και στα σχόλια στα social media.

Ο δημοτικός σύμβουλος, και πρώην αντιδήμαρχος, Γιάννης Αντζινάς, προσπάθησε να να επέμβει όμως δέχτηκε επίθεση από σύμβουλο του Δημάρχου με αποτέλεσμα να χάσει την ψυχραιμία του και την κατάσταση να ξεφεύγει χειρότερα.

Ο Γιάννης Αντζινάς χρειάστηκε να συγκρατηθεί από άλλους παρευρισκόμενους, ενώ στα βίντεο που κυκλοφορούν ακούγεται να φωνάζει οργισμένα, καθώς όπως ισχυρίζεται του επιτέθηκαν λεκτικά.

Μετά από αρκετή ώρα, οι τόνοι έπεσαν και συνεχίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο.