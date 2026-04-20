Ηλιούπολη: Καρέ – καρέ το σοκαριστικό τροχαίο με θύμα 64χρονο οδηγό μηχανής – «Μέσα σε 12 ώρες ο άνθρωπος τέλειωσε» λέει η σύζυγός του

Νέο βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα (13.04.2026) στην Ηλιούπολη, στη συμβολή των οδών Πύρρωνος και Κλεάνθους. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η μηχανή εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κράσπεδο πεζοδρομίου και ανετράπη στο οδόστρωμα. Ο 64χρονος οδηγός της τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα, το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA από το τροχαίο στην Ηλιούπολη, διακρίνεται αυτοκίνητο να κινείται δίπλα στη μηχανή, χωρίς ωστόσο να προκύπτει με σαφήνεια αν υπήρξε επαφή μεταξύ των δύο οχημάτων. Αμέσως μετά το ατύχημα, από το όχημα κατεβαίνουν ο οδηγός και ακόμη δύο άνδρες, οι οποίοι πλησιάζουν τον τραυματισμένο αναβάτη.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο οδηγός επιστρέφει στο αυτοκίνητο, το μετακινεί και το σταθμεύει σε μικρή απόσταση.

Παρότι παραμένει για σύντομο χρονικό διάστημα στο σημείο, στη συνέχεια αποχωρεί. Οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τροχαία Αττικής απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες, ζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να συμβάλει στην ταυτοποίηση των στοιχείων του οδηγού του αυτοκινήτου.

«Μέσα σε 12 ώρες ο άνθρωπος τέλειωσε» λέει η σύζυγός του

Τη δική της εκδοχή για τις συνθήκες του δυστυχήματος έδωσε η σύζυγος του 64χρονου, μιλώντας στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα του MEGA, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση της μηχανής και απευθύνοντας έκκληση για πληροφορίες.

Οπως ανέφερε, ο σύζυγός της κινούνταν με τη μηχανή του, όταν ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν στα δεξιά του έκανε κίνηση που τον έκλεισε. «Υπήρχε ένα αυτοκίνητο. Κατεβαίναν και οι δύο προς τα κάτω, και το αυτοκίνητο, που ήταν από τη δεξιά πλευρά του μοτοσικλετιστή, του συζύγου μου δηλαδή, έκανε μία κλίση, με αποτέλεσμα να τον κλείσει και να φύγει η μηχανή του προς τα αριστερά», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η μηχανή προσέκρουσε στο κράσπεδο και ακολούθησε η ανατροπή. «Βρήκε στο κράσπεδο, το διαχωριστικό μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου, ανατράπηκε και από κει και πέρα δεν έχω κάποιο άλλο στοιχείο», ανέφερε.

Η σύζυγος του 64χρονου περιέγραψε ακόμη ότι ο άνδρας συνήθιζε να κάνει τη συγκεκριμένη διαδρομή, ιδιαίτερα σε αργίες, καθώς του άρεσε να κατεβαίνει προς τη θάλασσα. «Ηταν Δευτέρα μετά το Πάσχα, ήταν αργία, και του άρεσε να παίρνει τη μηχανή του και έκανε έτσι μια διαδρομή μέχρι τη Γλυφάδα», σημείωσε.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο μίλησε και για τη μάχη που έδωσε ο σύζυγός της μετά τον τραυματισμό του, υπογραμμίζοντας τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος. «Δυστυχώς ήταν τόσο μεγάλο το χτύπημα στο κεφάλι… Φορούσε κράνος. Μέσα σε 12 ώρες ο άνθρωπος τέλειωσε», είπε.

Κλείνοντας, απηύθυνε δημόσια έκκληση σε όποιον ενδεχομένως είδε κάτι από το δυστύχημα να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές. «Κάνουμε έκκληση λοιπόν, όποιος έχει δει κάτι, να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε.