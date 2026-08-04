Ηλεκτρικός: Εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος λόγω πτώσης κλαδιών

Προβλήματα παρουσίασε το μεσημέρι της Τρίτης (04.08.2026) ο Ηλεκτρικός, καθώς τα δρομολόγια στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγονται προσωρινά μόνο στα τμήματα Πειραιάς–Ομόνοια και Κηφισιά–Άνω Πατήσια, λόγω πτώσης κλαδιών κοντά στη γραμμή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, ο Ηλεκτρικός δεν εξυπηρετεί το ενδιάμεσο τμήμα, με αποτέλεσμα να έχουν διακοπεί τα δρομολόγια στους σταθμούς Βικτώρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος.

Οι πέντε σταθμοί βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας, ενώ συνεργεία επιχειρούν για την απομάκρυνση των κλαδιών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη Γραμμή 1.