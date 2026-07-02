Ηλεία: Τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρός 55χρονος που επέστρεφε από την παραλία με το μηχανάκι

Η Ηλεία βυθίστηκε στο πένθος μετά το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 55χρονο άνδρα το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή του Σαμικού, στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Ηλεία συνέβη την ώρα που ο 55χρονος επέστρεφε στο σπίτι του με το μηχανάκι του από την παραλία. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και βγήκε από τον δρόμο.

Στη συνέχεια έπεσε με μεγάλη δύναμη πάνω σε μια σιδερένια κολόνα φωτισμού. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί, ενώ η είδηση σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Πύργου προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε στο τραγικό δυστύχημα.