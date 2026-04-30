Ηλεία: Συγκλονίζει η γιαγιά του 13χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι – «Χάσαμε το παιδάκι μας, ήταν η κακιά η ώρα»

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ηλείας, μετά τον ξαφνικό θάνατο του 13χρονου που συγκρούστηκε με το πατίνι του με αυτοκίνητο. Τραγικές φιγούρες οι γονείς και οι παππούδες του παιδιού, που προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη και να ζήσουν με αυτή την τεράστια απώλεια.

Το τροχαίο δυστύχημα με πατίνι σημειώθηκε χτες (29.04.2026) σε δρόμο στα Μακρίσια στην Ηλεία, όπου ο 13χρονος Κωνσταντίνος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή. Το παιδί στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο αυτοκίνητο, συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο όχημα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο 13χρονος τραυματίστηκε βαριά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του και βύθισε στο πένθος την οικογένειά του.

Συντετριμμένη η γιαγιά του 13χρονου Κωνσταντίνου, μιλώντας στο Live News περιέγραψε τη σχέση που είχε με το παιδί αλλά ανέφερε και την αγάπη που είχε στο πατίνι του: «Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι να λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως».

«Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της οικογένειας και του ανθρώπου που έγινε το ατύχημα. Μας συμπαραστέκονται με τον δικό τους τρόπο. Έχουν και αυτοί ένα δράμα να αντιμετωπίσουν. Τον Κωνσταντίνο μόνο που δεν τον έχω γεννήσει. Τον έχω μεγαλώσει από την πρώτη ώρα που γεννήθηκε. Ο πατέρας του έχει την απόλυτη επιμέλεια. Τον απόλυτο πόνο. Δεν μας φταίει ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να γίνει τίποτα εννοείται. Κανένας δεν θέλει να γίνει τίποτα», είπε στη συνέχεια η γιαγιά.

Από την πλευρά της, η μητέρα του Κωνσταντίνου, είπε για το αδικοχαμένο παιδί της: «Ήταν άγγελος. Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος. Δεν έχω κάνει ποτέ δώρο στον γιο μου εγώ πατίνι. Ούτε καν. Ήμουν κατά. Γιατί είμαστε χωρισμένοι. Ήθελε το παιδάκι μου να μείνει κοντά στον μπαμπά του από δική του απόφαση, όπως ξέρετε, όπως λέει ο νόμος. Είχα πολύ καλές σχέσεις και το έπαιρνα. Το είχα πολύ κοντά το παιδί μου. Μιλάγαμε σχεδόν καθημερινά. Είχα πολύ καλή σχέση με το παιδάκι μου. Ο μικρούλης μου, πάντα ήθελε πατίνι».

Μετά το δυστύχημα, ο πατέρας του Κωνσταντίνου έκανε μια σπαρακτική ανάρτηση απευθυνόμενος στον γιο του με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο που μιλούσαν: «Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_05_2025».

Η αγαπημένη συνήθεια του 13χρονου, να πηγαίνει βόλτα με το πατίνι του στο χωριό της Ηλείας, μετατράπηκε σε τραγωδία, με το παιδί να αφήνει την τελευταία πνοή του στην άσφαλτο. Μιλώντας νωρίτερα στο newsit.gr, ο θείος του 13χρονου περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια πώς σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό αλλά και τον πόνο που έχει σκορπίσει ο άδικος και ο πρόωρος χαμός του ανήλικου στην τοπική κοινωνία.

«Έφτασα στο σημείο μετά από τρία λεπτά και είδα τον ανιψιό μου στον δρόμο γεμάτο αίματα» είπε ο θείος του 13χρονου, και συμπλήρωσε: «Επειδή έφτασα εγώ από τους πρώτους… επειδή είναι και της δουλειάς μου, έχω φορτηγό και μπορώ να έχω μια εικόνα περισσότερη από κάποιον ερασιτέχνη, επαγγελματίας είμαι… έκρινα ότι μπορεί να τρόμαξε ο μικρός, τα έχασε που είδε μπροστά του το αυτοκίνητο. Έγινε. Ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο, επειδή είχε περάσει πρώτα κι άλλο πατίνι μπροστά από τη στροφή τη δικιά μας, ελάττωσε, γιατί χωριό είναι, θα τρέχουνε με τα πατίνια. Και ήταν σχεδόν σταματημένο το αυτοκίνητο. Δηλαδή δεν ήρθε να τον χτυπήσει σε κάποιο δρόμο. Δεν μπορώ να επιρρίψω ευθύνες στον άνθρωπο» σημείωσε ο θείος τους.

Σοκαρισμένος ήταν και ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε από το όχημα του και προσπάθησε να κάνει ότι μπορούσε για να σώσει το παιδί: «Ο οδηγός ήταν γεμάτος αίματα και έκλαιγε πάνω από τον 13χρονο, έκανε ότι μπορούσε και ο άνθρωπος έχει οικογένεια», είπε επίσης στο newsit.gr.

Οι Αρχές κάνουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.