Ηλεία: «Σοκ, δεν ήξερα τι είχε γίνει» περιγράφει η οδηγός που τούμπαρε το αυτοκίνητό της από τον αέρα

Μέσα σε μια στιγμή, η γυναίκα από εκεί που οδηγούσε το αυτοκίνητό της, στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, βρέθηκε να απεγκλωβίζεται από το σπασμένο παράθυρο του οχήματος, το οποίο το τούμπαρε ο δυνατός αέρας.

Το περιστατικό συνέβη στην ΕΟ Πύργου – Κυπαρισσίας, στην Ηλεία. «Ήταν σε κλάσμα δευτερόλεπτου. Δεν κατάλαβα τίποτα» περιέγραψε η γυναίκα, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Το πρωί ξύπνησα, πήγα το παιδί στο σχολείο. Πριν να φτάσω στο σπίτι 400 μ. από το σπίτι, βλέπω μαύρο στα μάτια. Δεν έβλεπα τίποτα. Χαρτιά, σακούλες και με παίρνει αέρας, δεν έβλεπα τίποτα, δεν ήξερα τι γίνεται» δήλωσε η 38χρονη οδηγός.

Όπως είπε, τελικά κατάφερε να βγει μόνη της από το όχημα χωρίς σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

«Βλέπω το παράθυρο σπασμένο και βγαίνω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Σοκ! Δεν ήξερα τι είχε γίνει, τι έπαθα. Φοβισμένη» περιέγραψε η ίδια…