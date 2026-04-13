Ηλεία: Ανήλικος τραυματίστηκε από κροτίδα – Συνελήφθη αυτός και ο πατέρας του

Κιάτο: Συγκλονίζει η 40χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι – «Το μηχάνημα μου έπιασε τα μαλλιά, θα είχε φύγει όλο το πρόσωπο»

Ακόμα ένας τραυματισμός από κροτίδα έγινε και αυτό το Πάσχα, αφού ανήλικος στην Ηλεία στην προσπάθειά του να ανάψει και να πετάξει κροτίδα τραυματίστηκε στο χέρι.

Σύμφωνα με το pelop.gr ο ανήλικος, ενώ βρισκόταν σε πλατεία τοπικής κοινότητας στην Ηλεία, προέβη στην ανάφλεξη και στη ρίψη κροτίδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί χέρι.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Την Κυριακή του Πάσχα συνελήφθησαν αυτός και ο πατέρας του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Πηγή newsit.gr

Σχετικά Άρθρα