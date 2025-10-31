Ηγουμενίτσα: Χειροπέδες σε μαθητές και καθηγήτρια μετά από άγρια συμπλοκή ανηλίκων σε Λύκειο της πόλης

Δεν έχουν τέλος οι εξελίξεις αναφορικά με το περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε Λύκειο της Ηγουμενίτσας με έναν μαθητή να μεταφέρεται στο νοσοκομείο μετά από συμπλοκή με συμμαθητές του.

Σύμφωνα με το thespro.gr, συνελήφθη σήμερα (30.10.2025) από το Αστυνομικό Τμήμα Ηγουμενίτσας τρίτος μαθητής που φέρεται να συμμετείχε στη βίαιη συμπλοκή κατά συμμαθητή του, καθώς και η εκπαιδευτικός που είχε καθήκοντα επιτήρησης την ώρα του περιστατικού.

Οι δύο πρώτοι μαθητές είχαν συλληφθεί από χθες, ενώ σε βάρος και των τριών έχει ασκηθεί δίωξη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Η εκπαιδευτικός κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Το θύμα, μαθητής της Α’ Λυκείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Φιλιατών με τραύματα στον αυχένα, την κοιλιακή χώρα και τα πόδια.

Από μαρτυρίες προκύπτει ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν συνολικά περίπου οκτώ άτομα, με τουλάχιστον τρεις να ασκούν βία και τους υπόλοιπους να παρακολουθούν το επεισόδιο χωρίς να επέμβουν.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε εκπαιδευτικούς και γονείς για τα φαινόμενα βίας στα σχολεία.