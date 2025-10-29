Ηγουμενίτσα: Άγριος τσακωμός μεταξύ τριών μαθητών – Στο νοσοκομείο ο ένας με τραύματα στο χέρι και το κεφάλι

Ακόμα ένα τραγικό επεισόδιο βίας σε σχολείο συνέβη σήμερα το πρωί, Τετάρτη (29/10/2025) στο 1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας, με έναν μαθητή να μεταφέρεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr για το περιστατικό στο σχολείο, ένας μαθητής του 1ου Λυκείου τσακώθηκε άγρια με δύο συμμαθητές του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών για περαιτέρω εξετάσεις καθώς έφερε τραύματα στο χέρι και στο κεφάλι.

Η διεύθυνση του σχολείου και οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί και διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό ενδοσχολικής βίας.