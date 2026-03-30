Ζωγράφου: Τα ευρήματα που εντόπισαν οι αστυνομικοί στο μοιραίο διαμέρισμα που βρέθηκαν νεκρές η 91χρονη και η 56χρονη

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας, 30.03.2026, οι αρχές βγήκαν από το διαμέρισμα στου Ζωγράφου που για καιρό έκρυβε ένα ένοχο μυστικό, καθώς ένας 54χρονος άνδρας, έκρυβε εκεί τις σορούς της μητέρας και της αδερφής του.

Η υπόθεση θρίλερ με την υπόθεση στου Ζωγράφου, έχει κόψει την ανάσα, καθώς ο 54χρονος που συνελήφθη φέρεται ότι είχε κρύψει στο διαμέρισμα, την 91χρονη μητέρα και την 56χρονη αδερφή του, μετά τον θάνατό τους και μάλιστα είχε σφραγίσει την πόρτα με στόκο.

Οι αστυνομικοί, μετέφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια το υλικό που συνέλεξαν από το διαμέρισμα με σκοπό να εντοπίσουν στοιχεία που θα δώσουν απαντήσεις στην ανατριχιαστική υπόθεση.



Γείτονες αποκαλύπτουν στο newsit.gr ότι ο 54χρονος γιος που συνελήφθη είχε μια περίεργη συμπεριφορά, δεν μιλούσε σχεδόν σε κανέναν ήταν αμίλητος και με ψυχολογικά προβλήματα, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι είχαν χάσει και οι δύο γυναίκες τη ζωή τους από φυσικά αίτια και τοποθέτησε τις σορούς στο συγκεκριμένο δωμάτιο γιατί δεν ήθελε να μαθευτεί ο θάνατός τους.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το βράδυ της Κυριακής (29.03.2026), όταν συγγενείς των δύο γυναικών απευθύνθηκαν στην αστυνομία, εκφράζοντας έντονη ανησυχία καθώς δεν είχαν καμία επικοινωνία μαζί τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες μετέβησαν στο διαμέρισμα της οικογένειας.

Κατά την πρώτη επαφή με τον 54χρονο, η στάση του προκάλεσε υποψίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες απουσίαζαν και οδηγώντας τους μάλιστα σε άλλο, άδειο διαμέρισμα, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τον έλεγχο του χώρου.

Ωστόσο, οι αρχές επέστρεψαν με εισαγγελική εντολή και μπήκαν στο διαμέρισμα, όπου ήρθαν αντιμέτωπες με ένα αποτρόπαιο θέαμα. Σε δωμάτιο που είχε σφραγιστεί περιμετρικά με στόκο, εντοπίστηκαν οι σοροί της 91χρονης μητέρας και της 56χρονης αδελφής, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Το γεγονός ότι ο χώρος είχε κλειστεί με τέτοιο τρόπο δείχνει ότι ο 54χρονος δεν ήθελε να βρεθούν οι σοροί, ενώ προκαλεί ερωτήματα το πώς δεν είχε γίνει αντιληπτή έντονη δυσοσμία από τους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Αύριο Τρίτη 31.03.2026, αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή ώστε να αποκαλυφθούν τα αίτια θανάτου τους με τον ιατροδικαστή να εκτιμά πως οι σοροί τοποθετήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο πριν από τουλάχιστον έναν μήνα.

