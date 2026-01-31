Ζωγράφου: Πώς εξαρθρώθηκε η σπείρα που πούλαγε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη – Ο ρόλος των «4» που συνελήφθησαν

«Λαβράκι» έβγαλε η αστυνομική επιχείρηση που έστησαν αστυνομικοί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, καθώς ξεσκέπασαν εγκληματική οργάνωση που πούλαγε ναρκωτικά. Συνολικά έγιναν 4 συλλήψεις ενώ κατασχέθηκαν κιλά κάνναβης και πάνω από 20.000 ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε το πρωί της Παρασκευής (30.01.2026) μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου από στελέχη της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Ανάμεσα σε αυτούς που συνελήφθησαν για τη διακίνηση ναρκωτικών ήταν και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι έρευνες των αρχών ξεκίνησαν πριν από αρκετούς μήνες. Οι αστυνομικοί χρησιμοποιώντας drones και μικροκάμερες, διαπίστωσαν πως οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025 συγκρότησαν την εγκληματική οργάνωση με σκοπό την διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Τα μέλη της είχαν συγκεκριμένους ρόλους και δράση. Με σκοπό να καλύπτουν τα ίχνη τους, πουλούσαν κάνναβη κοντά στις φοιτητικές εστίες και μέσα σε πάρκο γεμάτο με δέντρα.

Ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης ήταν ένας 27χρονος αλλοδαπός ο οποίος συχνά επιτηρούσε το σημείο πώλησης των ναρκωτικών, παρατηρώντας την διαδικασία αγοροπωλησίας. Εκτός αυτού, έλεγχε και το απόθεμα που είχε η οργάνωση σε ναρκωτικά. Στη συνέχεια, συγκέντρωσε τα κέρδη από την πώληση και προμήθευε με ναρκωτικά 49χρονο η οποίος στη συνέχεια τα πουλούσε.

Ένας 36χρονος και ένας 22χρονος χώριζαν τα ναρκωτικά πριν τα δώσουν στον 49χρονο ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φύλαγαν και τα κέρδη που έβγαζαν.

Ο 49χρονος είχε τον αποκλειστικό ρόλο του «πωλητή» των ναρκωτικών. Κάθε ημέρα περίμενε για πελάτες στο σημείο διακίνησης και στη συνέχεια παρέδιδε τα χρήματα στα υπόλοιπα μέρα της οργάνωσης.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους συλλάβουν όταν ένας από αυτούς υποδύθηκε τον πελάτη και προσέγγισε τον 49χρονο «πωλητή». Τη στιγμή που πήγαινε να πληρώσει 10 ευρώ για την αγορά κάνναβης τότε άλλοι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Στις έρευνες που έγινε στα σπίτια 4 συλληφθέντων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

6 κιλά και 26 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

24,5 γραμμ. κοκαΐνης,

24.595 ευρώ,

8 κινητά τηλέφωνα,

2 φορητοί υπολογιστές καθώς και

μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης για τις δουλειές τους

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.