Ζαγόρι: Αυστριακός τουρίστας έπεσε σε μονοπάτι και τραυματίστηκε

Επιχείρηση διάσωσης στο Ζαγόρι. Ένας 70χρονος Αυστριακός τουρίστας, ο οποίος για άγνωστο λόγο, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να ανατραπεί σε πρανές, τραυματίστηκε μετά από πτώση του σε μονοπάτι το απόγευμα της Δευτέρας (11.05.2026).

Ο ηλικιωμένος Αυστριακός τουρίστας εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Δικόρυφο και Κήπους Ζαγορίου, από άνδρες της Πυροσβεστικής Ιωαννίνων.

Ο μοτοσικλετιστής μαζί με ομάδα 12 Αυστριακών έκαναν μηχανοκίνητη εξόρμηση στην περιοχή του Ζαγορίου. Μόλις συνέβη το ατύχημα στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (11.05.2026), οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετείχαν 27 άνδρες από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων, την 5η ΕΜΑΚ και την 5η ΕΜΟΔΕ, ενώ παράλληλα συνέδραμαν η ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ.

Λίγο πριν τις 8 μ.μ. προσέγγισαν τον Αυστριακό, πυροσβέστες και γιατρός του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τραυματισμένος μεταφέρθηκε άνδρας από δασική περιοχή στη Δ.Ε. Τύμφης Ιωαννίνων σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 27 #πυροσβέστες από τον 1ο και 2ο Π.Σ. Ιωαννίνων, την 5η Ε.Μ.Α.Κ. και την 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 11, 2026

Σύμφωνα το ipeirotika.gr, από την πτώση του ο άνδρας είναι πολυτραυματίας.