Ζάκυνθος: «Τον άφησα 30 δευτερόλεπτα από τα μάτια μου», λέει ο πατέρας του 2χρονου – «20 σκυλιά είχε η οικογένεια του»

«Το παιδί το έχασα για 30 δευτερόλεπτα από τα μάτι μου» λέει στο newsit.gr ο πατέρας του 2χρονου παιδιού το οποίο ξεψύχησε αφού δέχθηκε άγρια επίθεση με δαγκώματα σε όλο του το κορμί από πίτμπουλ στην Ζάκυνθο.

Αβάστακτος είναι ο πόνος για την οικογένεια του 2χρονου παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο από το πίτμπουλ της οικογένειας, μέσα στο ίδιο του το σπίτι, στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου. Οι γονείς του δεν μπορούν να πιστέψουν πως το καλό που έκαναν σώζοντας τον σκύλο, θα ήταν η αιτία να χάσουν το παιδί τους.

«Από χθες είναι πολύ δύσκολες ώρες για εμάς, έχουμε τον πόνο μας. Σήμερα είπαμε στα άλλα δύο μας παιδιά για τον αδερφό τους ότι έφυγε από την ζωή. Η αδερφούλα του είδε το σκυλί να έχει αρπάξει το βρέφος και μας φώναζε να πάμε» αναφέρει ο πατέρας του άτυχου βρέφους.

Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Αγίου Λέοντα στην Ζάκυνθο βρίσκεται το σπίτι της οικογένειας του 2χρονου παιδιού, σε μια περιοχή όπου οι κυνηγοί την επέλεγαν για να κυνηγήσουν, αφήνοντας ελεύθερα τα άγρια σκυλιά τους. Ένα τέτοιο σκυλί ήταν και το πίτμπουλ που κατασπάραξε το 2 χρόνων βρέφος, το οποίο ήταν ετοιμοθάνατο όταν οι γονείς του το απεγκλώβισαν από τα δόντια του σκύλου.

«Γι’ αυτά τα πράγμα έφταιγαν οι κυνηγοί που έρχονται γύρω από το σπίτι και αφήνουν τα σκυλιά για να κυνηγήσουν τα ζώα αλλά και η φιλοζωική που δεν τα μαζεύει. Εγώ μάζεψα το σκυλί που ήταν ετοιμοθάνατο για να το σώσω και αυτό μου κατασπάραξε το παιδί», λέει στο newsit.gr o μπαμπάς του παιδιού.

Πόνος, θλίψη και ένα μεγάλο γιατί είναι οι 3 λέξεις που περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στην μικρή κοινότητα του Αγίου Λέοντα. «Το παιδί και το σκυλί δεν ήταν μέσα στο σπίτι που λένε κάποιοι. Το παιδί το έχασα 30 δευτερόλεπτα από τα μάτια μου όχι παραπάνω, τώρα έχω τον πόνο μου», ξεσπάει.

«Με πήραν και μου είπαν πάμε στο νοσοκομείο για τον μικρό, μετά από 10 λεπτά έμαθα ότι το παιδί πέθανε», λέει ο θείος του 2χρονου.

Μια νύχτα που έμοιαζε με ένα ζωντανό εφιάλτη, πέρασε ολόκληρη η οικογένεια του μόλις 2 χρόνων παιδιού. Ο θείος του μας περιγράφει το πως έμαθε για το περιστατικό και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας.

«Δεν ήμουν εκεί, μου είπανε ότι το σκυλί επιτέθηκε στο παιδί και μετά πήγαν στο νοσοκομείο. Εγώ κράτησα τα αδέλφια του μετά από αυτό το περιστατικό. Είναι δύο παιδιά κοντά 10 και 11 χρόνων, καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δεν ξέρω τώρα πως θα το διαχειριστούν γιατί ένιωσαν την αναστάτωση. Ο πατέρας του παιδιού είναι σε πολύ κακή κατάσταση και το πρωί που μίλησα μαζί του ήταν σοκαρισμένος. Η αδελφή μου ήρθε και πήρε τα παιδιά για να τους πουν τι ακριβώς είχε γίνει, δεν μπορούσε να της πάρεις λέξη. Είμαστε όλοι πολύ σοκαρισμένοι και στεναχωρημένοι.» ΄λέει βαθιά συγκινημένος ο θείος του 2χρονου.

Νοσηλευτές και γιατροί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, καθώς ο σκύλος είχε προκαλέσει εκτεταμένα τραύματα και, όπως λένε, είχε κατασπαράξει το παιδάκι. «Δεν έχουμε αντικρύσει ξανά τέτοια εικόνα» αναφέρει o πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκος.

Η συγκεκριμένη οικογένεια όπως λένε κάτοικοι της περιοχής ήταν εξαιρετικοί άνθρωποι και αγαπούσαν πολύ τα ζώα και σκυλιά. Συγκεκριμένα κάτοικος του χωριού αναφέρει ότι η μητέρα του παιδιού μάζευε πολλά ζώα στο σπίτι και τα βοηθούσε, μάλιστα πολλές φορές τα έσωζε και τα έστελνε στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι τους υπάρχουν πάρα πολλά σκυλιά, με τον αριθμό να ξεπερνάει τα 20.

To άρθρο Ζάκυνθος: «Τον άφησα 30 δευτερόλεπτα από τα μάτια μου», λέει ο πατέρας του 2χρονου – «20 σκυλιά είχε η οικογένεια του» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr