Ζάκυνθος: Σε κώμα ένας 20χρονος Βρετανός έπειτα από ατύχημα με γουρούνα – Δίνει μάχη για τη ζωή σε νοσοκομείο της Αθήνας

Ένας 20χρονος άνδρας δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο, μετά το τρομακτικό ατύχημα με γουρούνα κατά τη διάρκεια διακοπών με φίλους στο νησί της Ζακύνθου.

Ο Μπράντλεϊ Μπελόμ, από το Σάλφορντ της Βρετανίας, υπέστη σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με πούλμαν στη Ζάκυνθο την περασμένη Παρασκευή (03.07.2026). Ο 20χρονος είχε το ατύχημα μόλις μια μέρα αφού έφτασε στην Ελλάδα με την παρέα του. Είχαν νοικιάσει γουρούνες και ο ίδιος ενεπλάκη στο σοβαρό ατύχημα ενώ οδηγούσε μαζί με έναν άλλο φίλο, ο οποίος επίσης νοσηλεύεται.

Ο νεαρός βρίσκεται τώρα σε κώμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αφού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αττικής στην Αθήνα, όπως ανέφερε η οικογένειά του.

Η μητέρα του, Λιάν Ράμπετς, δήλωσε στην εφημερίδα «Manchester Evening News»: «Πήγε για διακοπές την Πέμπτη και όλα πήγαιναν καλά. Του μίλησα όταν έφτασε, αλλά το απόγευμα της Παρασκευής έλαβα τηλεφώνημα που μου ανακοίνωνε ότι είχε συμβεί ατύχημα».

«Σκεφτόμουν “τι στο καλό συνέβη;”. Έπρεπε να τηλεφωνήσω στο νοσοκομείο της Ζακύνθου εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν μπόρεσαν να μου δώσουν πολλές πληροφορίες. Στη συνέχεια, έλαβα ένα άλλο τηλεφώνημα εκείνο το βράδυ που μου έλεγε ότι τον μετέφεραν στην Αθήνα λόγω της κατάστασής του.

“Έχει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, οπότε εκεί λαμβάνει καλύτερη φροντίδα”. Πέταξα την Κυριακή, μόλις μπόρεσα, και βρίσκομαι εδώ κάθε μέρα. Μπορούμε να περάσουμε μαζί του μόνο μισή ώρα», τόνισε η μητέρα του 20χρονου Μπράντλεϊ.

Και συμπλήρωσε: «Οι γιατροί προσπάθησαν χθες να τον βγάλουν από το κώμα, αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στη συνέχεια, προσπάθησαν ξανά να τον ξυπνήσουν σήμερα και είχε δύο κρίσεις. Δεν ξέρουν αν πρόκειται για εγκεφαλική αιμορραγία, οπότε πρέπει να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί τι έχει συμβεί και ποια είναι η βλάβη στον εγκέφαλό του, αλλά προς το παρόν δεν ανταποκρίνεται καθόλου.»

Η οικογένεια του Μπράντλεϊ πιστεύει ότι είχε ταξιδιωτική ασφάλιση, αλλά δεν έχουν καταφέρει να το επιβεβαιώσουν και δεν έχουν πρόσβαση στο τηλέφωνό του. Έχουν επίσης επικοινωνήσει με τη Βρετανική Πρεσβεία για υποστήριξη.

«Το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι βρισκόταν σε μια γουρούνα με τους φίλους του, και ότι τα είχαν νοικιάσει όλοι. Μου είπαν ότι, καθώς έστριβε σε μια στροφή, συνέβη σύγκρουση με ένα πούλμαν. Δεν ξέραμε πόσο σοβαρό ήταν το περιστατικό μέχρι που φτάσαμε εδώ. Ο φίλος του, με τον οποίο μοιραζόταν το δωμάτιο, έμεινε μαζί του στο νοσοκομείο στη Ζάκυνθο και ήρθε στην Αθήνα όταν μεταφέρθηκε, αλλά προφανώς δεν μπορούσαν να μείνουν μαζί του» περιέγραψε η Λιάν.

Έκτοτε, οι φίλοι του έχουν δημοσιεύσει εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έχουν οργανωθεί εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων και πεζοπορίες για να βοηθήσουν στη συγκέντρωση χρημάτων για την κάλυψη των νοσοκομειακών εξόδων εν τω μεταξύ. Έχει επίσης δημιουργηθεί μια σελίδα στο GoFundMe.

«Λόγω του κρανιοεγκεφαλικού τραύματος, δεν γνωρίζουμε καν πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι ή ποια είναι η κατάστασή του», είπε ο θείος του Μπράντλεϊ, Άνταμ. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλώς περιμένουμε τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλα καλύπτονται προς το παρόν, γιατί αν η ασφάλιση δεν ισχύει, ο λογαριασμός θα είναι τεράστιος.

Προς το παρόν, το κύριο μέλημά μας είναι ο Μπράντλεϊ και να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά και, τελικά, να τον φέρουμε πίσω στο σπίτι. Η τοπική κοινότητα και οι φίλοι έχουν όλοι συνεισφέρει και έχουν φερθεί υπέροχα. Ο Μπράντλεϊ είναι ένας αξιαγάπητος νεαρός που είχε φύγει για διακοπές με τους φίλους του και να διασκεδάσει. Είναι ένα εργατικό αγόρι και, δυστυχώς, όταν είσαι νέος, συχνά κάνεις λάθος επιλογές.

Υπάρχουν μόνο ερωτήσεις και καμία απάντηση. Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο γλωσσικό εμπόδιο. Βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και πρέπει να φοράμε πλήρη ατομική προστασία για να τον δούμε για μόλις μισή ώρα. Είμαστε σαν ψάρια έξω από το νερό».